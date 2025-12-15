Slušaj vest

Hair Masterclass by Vasilisa Maljm u organizaciji magazina Lepa&Srećna, održan je 13. decembra u BIG FASHION šoping centruu Višnjičkoj 84, a uspeo je da spoji stručnost, kreativnost i druženje. Učesnice su ga napustile inspirisane, nasmejane… jednostavno rečeno - lepe i srećne!

U subotu, 13. decembra, atrijum BIG FASHION šoping centra u Višnjičkoj 84, pretvorio se u pravu malu oazu stila i lepote. Besplatni Hair Masterclass by Vasilisa Maljm, u organizaciji magazina Lepa&Srećna, okupio je brojne dame željne da otkriju trikove profesionalnih frizera i osvoje znanje koje će moći da primene tokom prazničnih događaja. Atmosfera je od samog početka bila vesela i opuštena. Čuo se smeh, pijuckala se kafa, sevali blicevi, a učesnice su pažljivo pratile svaku reč i pokret stilistkinje Vasilise, jer je nakon predavanja i pokazne vežbe usledio takmičarski deo! Svečani i, slobodno možemo reći - glamurozni događaj, dodatno su upotpunili naši partneri GARNIER Fructis i Black’n’Easy My Waykoji su, zajedno sa firmom za distribuciju i prodaju profesionalne kozmetike i opreme za frizerske i kozmetičke salone Unitech, obezbedili vredne poklone za sve učesnice takmičarskog dela. U okviru nagradne igre, pet najsrećnijih posetilaca Garnier je obradovao svojim proizvodima. Garnier, kao vodeći prirodni brend #1 na svetu, od 1904. godine pružaju efikasne i inovativne proizvode kroz kombinovanje velikodušnosti prirode sa efikasnom negom kose i kože. Njihovi proizvodi obogaćeni su prirodnim sastojcima i prilagođeni potrebama svake žene i muškarca širom sveta. Ljubitelji kvalitetne kafe mogli su da se počaste na Black’n’Easy My Way štandu gde je degustacija je bila besplatna za sve posetioce. Turska kafa je neizostavni deo razbuđivanja, uživanja i opuštanja. Ona je na našim prostorima omiljena i navikli smo da se nikad ne menja, ali nas je i Grand kafa navikla da uvek ide korak ispred, da stalno pomera granice. Tako je na Hair Masterclass by Vasilisa Maljm, predstavila Black’n’Easy My Way, jedinstveni proizvod koji omogućava da se turska kafa priprema na dva načina, jednostavnim prelivanjem u šolji ili klasičnim zakuvavanjem u džezvi, uz isti, prepoznatljivo bogat ukus. Zaista su svi uživali u prijatnoj, prijateljskoj atmosferi, ali i naučili dosta o nezi i stilizovanju kose.

Šta smo sve naučili? Zvezda Lepa&Srećna Masterclassa by Vasilisa Maljm bila je svakako Vasilisa, stilistkinja sa više od pet godina iskustva u radu sa poznatim pevačicama, modnim brendovima i ženama koje žele besprekoran izgled. Njeni radovi objavljivani su u prestižnim magazinima poput Elle, Vogue i Harper’s Bazaar, a njena filozofija – da nijedna frizura ne može biti lepa bez zdrave kose – bila je ključna poruka masterclassa.

U okviru predavanja, koje je prethodilo takčmičarskom delu, Vasilisa je detaljno pokazala kako se prave holivudski talasi, frizura pogodna za sve prilike, i dala savete kako je prilagoditi različitim dužinama kose i obliku lica. Izabrane takmičarke su potom same kreirale svečane, praznične frizure po Vasilisinim savetima. Stručni žiri u sastavu glavne i odgovorne urednice brenda Lepa&Srećna Žakline Milenković, hair-stilistkinje Vasilise Maljm i performans urednice magazinskih portala Mondo+ Maje Gašić, pratio je svaku tehniku, a pobednice su nagrađene poklon paketima koje su obezbedili naši partnera GARNIER Fructis iBlack’n’Easy My Way, kao i selekcijom prozvoda iz Unitecha. Reakcija svih takmičarki, čak i onih koje nisu pobedile, bilo je čisto oduševljenje! Sve su istakle koliko su im masterclass i pokazni, praktičan deo omogućili da steknu samopouzdanje u stilizovanju kose kod kuće. Kako sprečiti i lečiti opadanje kose Po završetku takmičenja, održana je panel-diskusija u kojoj su učestvovali naši ugledni stručnjaci, dermatolog dr sc. med. Jasmina Kozarev, nutricionistkinja Milka Raičević, psiholog Marija Pantelić i, naravno, hair-stilistkinja Vasilisa Maljm, a tema je bila prevencija opadanja kose. Stilistkinja Vasilisa Maljm se osvrnula na prve simptome i dala krajnje praktičan savet:

"Kada primetite proređenu kosu, ne paničite. Otkrivanje pravog uzroka je ključno – stres, hormonske promene, dijete ili porođaj često utiču na stanje kose. U svakodnevnoj nezi koristite blage šampone i izbegavajte grubo trljanje, naročito dok je kosa mokra." Psiholog Marija Pantelić ukazala je na vezu stresa i zdravlja kose: "U stanjima povišenog stresa naše telo provizvodi hormone stresa, adrenalin i kortizol. Ovi hormoni mogu izazvati druge hormonalne promene što može dovesti do povećane osetljivosti folikula dlake, a što za krajnju posledicu može imati stanjivanje ili opadanje kose. Kortizol takođe izaziva dehidrataciju vlasišta, smanjuje dotok krvi u kožu glave i smanjuje apsorpciju hranljivih materija. To može dovesti do slabe, suve kose koja je sklonija lomljenju”, objasnila je Marija. Nutricionistkinja Milka Raičević je, osim saveta o ishrani koja pogoduje zdravlju vlasi, objasnila i koje suplemente treba da koristimo da ojačamo kosu:

"Za jaču kosu mogu se uzimati i suplementi poput biotina, cinka i vitamina D. Važno je napomenuti da suplementi nisu lek ida li su vam potrebni to odeđuje dermatolog na osnovu labaratorijskih analiza. Izbegavajte brzu hranu, previše šećera i prerađene namirnice.” A dermatolog dr sc. med. Jasmina Kozarev je istakla i da su hitna reakcija i lečenje od presudnog značaja kod problema sa gubitkom kose: "Ako kosa opada više nego obično, u pečatima ili izuzetno brzo, potrebno je odmah se obratiti dermatologu radi trihoskopske analize i eventualne dalje dijagnostike." Pored edukativnog dela, posetiteljke su razmenjivale iskustva, fotografisale se sa stilistkinjom, na štandu Black’n’Easy My Way degustirale kafu i isprobavale brojne Garnier proizvode. Lepa&Srećna Hair Masterclass by Vasilisa Maljm uspeo je da spoji stručnost, kreativnost i druženje, a učesnice su ga napustile nasmejane, inspirisane, jednostavno rečeno - lepe i srećne! Zahvalile su nam se na svim savetima koji su ih obogatili novim veštinama, znanjem i motivacijom da praznične dane provedu sa profesionalnim frizurama i zdravom, negovanom kosom.

