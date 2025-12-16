Zimsku bajku, najvoljeniji praznični festival u Srbiji i širem regionu, tokom prva dva vikenda posetilo je više od pola miliona ljudi , čime je manifestacija još jednom potvrdila svoju poziciju centralnog zimskog događaja u regionu.

Od trenutka svečanog otvaranja, Savski park u Beogradu na vodi pretvorio se u mesto susreta i praznične energije , privlačeći posetioce iz svih krajeva Srbije, regiona, ali i veliki broj stranih turista koji su Zimsku bajku prepoznali kao nezaobilaznu destinaciju tokom praznika. Raskošan ambijent, prepoznatljiva dekoracija i pažljivo osmišljen program doprineli su tome da se kroz festival u samo dve nedelje okupi izuzetno veliki broj posetilaca , stvarajući jedinstvenu atmosferu koja iz godine u godinu sve više oduševljava.

Ovogodišnja Zimska bajka donosi još više tematskih zona kreiranih tako da svako pronađe svoj omiljeni kutak za uživanje - od upečatljivih dekorativnih instalacija i ukrasa, preko bogate gastronomske ponude, do interaktivnih prostora namenjenih najmlađima. Posebnu pažnju privlači i vibrantna gastro zona, koja zahvaljujući raznovrsnoj ponudi hrane i pića, muzičkom programu i zimskom bioskopu na otvorenom, predstavlja jedno od centralnih mesta okupljanja posetilaca.





Magija Zimske bajke se nastavlja: sledeće dve nedelje donose bogat celodnevni program, dva praznična vikenda i novogodišnju nedelju ispunjenu druženjem, koncertima, filmovima i zimskom čarolijom! Posetioce očekuju koncerti, klupske svirke, DJ nastupi, filmske projekcije pod vedrim nebom, dečije predstave, edukativni sadržaji, interaktivne radionice za decu, kao i veliko klizalište sa posebnim zonama za početnike i iskusne klizače.

Sa posebnom pažnjom pripremljen je i celodnevni program za doček Nove 2026. godine, koji će u srcu Beograda na vodi obeležiti praznična atmosfera i doživljaj kakav samo Zimska bajka ume da pruži.





U nastavku je program za predstojeći vikend:



20.12. SUBOTA



13.00 — Dečija predstava, Putujuće pozorište Ćira: „San zimske noći“

14.00 — Mađioničar Nikola

15.00 — Đuskamo zajedno: DJ IKE

17.00 — Zimski bioskop: Home Alone 2 – Lost in New York

19.00 — Zimski bioskop: Mrs. Doubtfire



21.12. NEDELJA



12.00 — Beo Zoo Vrt: „Kako se životinje hrane“ - edukativna radionica za decu

13.00 — Dečija predstava by EXPO: „Novogodišnja čarolija Bake Mraz“

14.00 — KLIK novogodišnje radionice za decu: „Napravi kapicu za Deda Mraza“

15.00 — Đuskamo zajedno: DJ SARA

17.00 — Live svirka: Balkan Ekspress band

18.30 — Zimski bioskop: Night at the Museum

20.00 — Live svirka: Martina Vrbos i bend

Sve aktuelnosti o festivalu, izvođačima i specijalnim aktivacijama dostupne su na Instagram profilu @zimskabajka_beograd, dok se kompletan program može pronaći na zvaničnom sajtu zimskabajka.rs - Zimska bajka



Ulaz je besplatan, kao i mnogo drugi sadržaji unutar festivala.

Promo