Od 2011. mališani iz Prihvatilišta su svoja pisma Deda Mrazu slali agenciji Fabrika. Pored poklona koje su poželeli od Deda Mraza, izrazili su i možda najveću želju, da upoznaju svoje idole: Nigora, koji je bio u ulozi Deda Mraza, Konstraktu, Sajsi, Miodraga Radonjića, Stevana Pialea, Vericu Rakočević, Sanju Vučić, Tamaru Aleksić, Anju Josifovski, Husu i Luku Arelića.

Neopisiva radost dece, koja su zahvaljujući Fabrici i brojnim donatorima dobila sve što su poželela, izazvala je buru emocija kod prisutnih zvanica. Najveća sreća za decu bila je prilika da upoznaju i zagrle svoje idole, koji su im lično uručili poklone, fotografisali se sa njima i uživali u tom posebnom trenutku, koliko i sama deca. Svi prisutni složili su se da je atmosfera bila neverovatna i za pamćenje.

Po završetku programa, deca Prihvatilišta su otpevala svoju himnu, a pridružile su im se sve poznate ličnosti, manekeni i publika, stvarajući jedan neverovatan hor ispunjen radošću i emocijama. Nakon toga, svi prisutni nastavili su sa igrom i pesmom uz Novogodišnje i Božićne melodije.

Deca su bila presrećna, što je i osnovni cilj ovog događaja - učiniti ih srećnim, radosnim i pre svega voljenim.