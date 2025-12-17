PRAZNICI SU TRENUTAK KOJI TRAJE – DORMEO HOME DONOSI TOPLINU, UDOBNOST I DOBAR SAN
Kako ulazimo u poslednje dane godine, atmosfera se menja. Ulice jače svetle, u domovima je više radosti, a u nama je više potrebe da budemo bliski, pažljivi i prisutni.
U tim danima, kada se trenuci pretvaraju u uspomene, a vreme sa najmilijima postaje najdragoceniji deo našeg kalendara, shvatamo da su ljubav i pažnja najlepši pokloni koje možemo pružiti.
Dok odbrojavamo poslednje dane ove godine, svi želimo isto — da poklonimo nešto vredno, nešto što se pamti i traje. Toplinu. Udobnost. Mir. Dobar san — jer svako dobro jutro počinje dobrim snom.
I zato decembar u Dormeo Home donosi posebnu toplinu. Ovaj mesec spaja praznično raspoloženje, tradiciju poklanjanja i želju da svojim dragim ljudima pružimo nešto što će ih istinski obradovati — udobnost, mirniji san i trenutke odmora koji se pamte.
Uz atraktivne praznične ponude i popuste do –50% na Dormeo, Mlily i Primera brendove, lako je pronaći poklon koji govori: „Brinem o tebi.“
Mekane posteljine, jastuci koji podržavaju odmor, topla ćebad koja grle, dušeci koji donose mirnija jutra… sve su to izbori koji traju mnogo duže od jedne praznične noći.
A za sve koji znaju da je vreme najdragoceniji resurs — i da su najbolji trenuci često oni spontani — tu su i SREĆNI SATI, dostupni samo do 18. decembra.
To su posebni trenuci dana kada vaša pažnja vredi još više, a pokloni donose dodatnu radost:
⏰ od 9 do 13h — DODATNIH -15%
⏰ od 13 do 19h — DODATNIH -10%
⏰ od 19 do 24h — DODATNIH -5%
Dok odbrojavamo dane do praznika, možda je pravo vreme da zastanemo i zapitamo se:
Šta poklanjamo našim najmilijima? Trenutak? Uspomenu? Udobnost? Mirno jutro? Dugoočekivan odmor?
Jer poklon koji donosi dobar san nije samo stvar — to je pažnja koja traje godinama.
Ove godine, poklonite nešto što ima dušu.
Nešto što govori „tu sam“.
Nešto što greje, smiruje i ulepšava svaki dan.
Dormeo Home — pokloni koji se pamte, snovi koji traju.
