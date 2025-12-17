Slušaj vest

Kako ulazimo u poslednje dane godine, atmosfera se menja. Ulice jače svetle, u domovima je više radosti, a u nama je više potrebe da budemo bliski, pažljivi i prisutni.

U tim danima, kada se trenuci pretvaraju u uspomene, a vreme sa najmilijima postaje najdragoceniji deo našeg kalendara, shvatamo da su ljubav i pažnja najlepši pokloni koje možemo pružiti.

Dok odbrojavamo poslednje dane ove godine, svi želimo isto — da poklonimo nešto vredno, nešto što se pamti i traje. Toplinu. Udobnost. Mir. Dobar san — jer svako dobro jutro počinje dobrim snom.

Foto: Promo

I zato decembar u Dormeo Home donosi posebnu toplinu. Ovaj mesec spaja praznično raspoloženje, tradiciju poklanjanja i želju da svojim dragim ljudima pružimo nešto što će ih istinski obradovati — udobnost, mirniji san i trenutke odmora koji se pamte.

Uz atraktivne praznične ponude i popuste do –50% na Dormeo, Mlily i Primera brendove, lako je pronaći poklon koji govori: „Brinem o tebi.“

Mekane posteljine, jastuci koji podržavaju odmor, topla ćebad koja grle, dušeci koji donose mirnija jutra… sve su to izbori koji traju mnogo duže od jedne praznične noći.

Foto: Promo

A za sve koji znaju da je vreme najdragoceniji resurs — i da su najbolji trenuci često oni spontani — tu su i SREĆNI SATI, dostupni samo do 18. decembra.

To su posebni trenuci dana kada vaša pažnja vredi još više, a pokloni donose dodatnu radost:

⏰ od 9 do 13h — DODATNIH -15%

⏰ od 13 do 19h — DODATNIH -10%

⏰ od 19 do 24h — DODATNIH -5%

Dok odbrojavamo dane do praznika, možda je pravo vreme da zastanemo i zapitamo se:

Šta poklanjamo našim najmilijima? Trenutak? Uspomenu? Udobnost? Mirno jutro? Dugoočekivan odmor?

Jer poklon koji donosi dobar san nije samo stvar — to je pažnja koja traje godinama.

Ove godine, poklonite nešto što ima dušu.

Nešto što govori „tu sam“.

Nešto što greje, smiruje i ulepšava svaki dan.

Foto: Promo

Dormeo Home — pokloni koji se pamte, snovi koji traju.

Sve praznične ponude čekaju vas u Dormeo Home, Top Shop i Mlily prodavnicama.

Poručite lako i brzo putem telefona 021 489 26 54 ili online na dormeo.rs.