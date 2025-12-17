Slušaj vest

Ovo je priča o dešavanjima u okrilju moćne advokatske firme Kolar i njihovih javnih i tajnih saradnika koji su se upleli u mrežu kriminala i laži.

Šest godina je prošlo od pogibije Saše Kolara, jednog od vlasnika advokatske kancelarije i supruga Ane Kolar, u požaru kluba Jedini izlaz. Neposredno posle izricanja kazne vlasniku kluba u kojem je pored Saše stradalo još 12 mladih ljudi, Ana od nepoznatog pošiljaoca dobija mejl sa video snimkom u kojem vidi svog mrtvog muža. Posumnja da je živ, a da je čitava priča oko njegove pogibije nameštaljka.

Ana bez razmišljanja kreće u potragu za njim i dolazi do saznanja koja samo potvrđuju njenu sumnju. Paralelno, iznenadna smrt najboljeg drugara njegove kćerke uvlači inspektora Dejana Štrpca u lanac zločina, koji počinje misterioznim nestankom mlade advokatice pre 6 godina. Dok sve radi protiv njih, dvoje junaka započinju zajedničku potragu za istinom, koja ih suočava sa mrežom laži, ucena i ubistava ali i mračnim tajnama iz sopstvene prošlosti.

Jedini izlaz je prva srpska autentična hičkokovska triler serija koja gledaoca drži u neizvesnosti do kraja: do kraja se uspešno i nepredvidljivo poigrava sa poznatim krimi standardom po kojem su svi osumnjičeni, a krivac je onaj u koga najmanje sumnjamo. U ovoj priči ne tragamo za krivcem, već ko je najmanje kriv!

Jedini izlaz je srpska televizijska serija iz 2021. godine po scenariju Marka Popovića, u režiji Darka Nikolića.