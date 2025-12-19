Slušaj vest

Uz novo izdanje dnevnih novina Kurir, čitaoce očekuje vredan i pažljivo odabran poklon – TV Ekran i velika ikona Svetog Nikole, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Ovaj spoj duhovne simbolike i svakodnevne informisanosti čini izdanje koje se ne propušta.

Ikona Svetog Nikole, zaštitnika putnika, dece i porodice, donosi mir, veru i blagoslov u svaki dom. Njegov lik vekovima je simbol dobrote, milosrđa i nesebične pomoći drugima, zbog čega zauzima posebno mesto u srpskoj tradiciji i običajima. Pored ikone, uz Kurir stiže i TV Ekran, omiljeni vodič kroz televizijski program, sa najtačnijim rasporedom, zanimljivim pričama, intervjuima i preporukama za gledanje.

U novom broju TV Ekrana čitajte: Nikola Šurbanović: Ulogu negativca je mnogo teže opravdati: Glumac sumira godinu iza sebe i otkriva kako je bilo raditi seriju „12 reči“, čije nas veliko finale uskoro očekuje na Superstar kanalu. Senad Milanović: Serije „Tvrđava“ i „Oluja“ su antiratne, nisu huškačke, i to je njihova lepota. Sanja Marković: Nakon svake nagrade javlja se nesigurnost, postavljam sebi nova pitanja.

