Gradska euforija povodom novogodišnjih praznika ove godine ima jasnu adresu – Grčka kraljica. Mesto koje je nakon višegodišnje pauze ponovo zasijalo u punom sjaju, za kratko vreme postalo je apsolutni hit među ljubiteljima dobre zabave, a praznični program dodatno je učvrstio njen status najtraženije destinacije u gradu.

Od kraja decembra pa sve do prvih dana januara, Grčka kraljica svake večeri donosi atmosferu pravog spektakla. Živa muzika, energija koja traje do kasno u noć i publika željna dobrog provoda pretvaraju ovaj prostor u mesto gde se praznici ne slave – već doživljavaju. Posebna pažnja usmerena je na najluđu noć u godini, kao i na reprizu Nove godine, kada Grčka kraljica priprema provod o kojem će se dugo pričati.

Za doček Nove godine i reprizu, publiku očekuje Ana Bebić, čiji glas, harizma i emocija garantuju noći ispunjene pesmom, euforijom i nezaboravnom energijom. Dva datuma, dva velika slavlja i jedna atmosfera – ona koja se pamti i prepričava.

Uz vrhunski muzički program, Grčka kraljica nudi i ono po čemu se brzo izdvojila – savršenu hranu, besprekornu uslugu i ambijent koji spaja duh starog grada sa modernim ritmom noćnog života. Upravo taj spoj učinio je da se, već u prvim mesecima nakon ponovnog otvaranja, Grčka kraljica pozicionira kao mesto gde se uvek traži sto više i gde se dolazi bez razmišljanja.