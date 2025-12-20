Slušaj vest

Teška magla spustila se nad gradom kao zavesa, gušeći ulična svetla i brišući poznate obrise. Disala je plitko, boreći se s nelagodom koja joj se uvlačila pod kožu, dok joj je srce lupalo brže nego što je htela da prizna. Svaki korak delovao je nesigurno, svaki šum kao pretnja, a strah je rastao zajedno s osećajem da u toj tmini više ništa nije pod njenom kontrolom.

Foto: Kurir

Anksioznost ju je naterala da potraži utočište – uletela je u prvu otvorenu radnju, ne razmišljajući gde ulazi, već samo kako da se skloni od sopstvenih misli. Pokušavala je da se smiri, da otera iracionalan strah i ubedi sebe da je bezbedna, iako joj telo nije verovalo razumu. U tom zatvorenom prostoru, dok se magla i dalje lepila za izloge spolja, sudbina je već pripremala susret koji nije mogla da predvidi.

„Slučajni susret“ je priča o trenucima kada se život prelama baš onda kada mislimo da smo najslabiji. O neplaniranim susretima koji menjaju tok misli, brišu strahove i otvaraju vrata emocijama koje nismo očekivali. Roman koji podseća da ponekad, iza tame i nemira, čeka priča vredna hrabrosti.