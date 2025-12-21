Slušaj vest

Polako se bliži kraj godine, a za vrhunski užitak pobrinuo se Meridian!

Za sve one koji vole sportsko klađenje i slot igre, Meridian je pripremio sjajan novogodišnji poklon.

Za početak, tu je fantastičan BONUS DOBRODOŠLICE od 26.000 DINARA!

Praznični dani su rezervisani za zabavu i uživanje, a svako bira svoj način da se opusti i zabavi. Ukoliko volite da se kladite ili da zavrtite spin – na pravom ste mestu!

Sve što je potrebno jeste da se registrujete na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji i verifikujte svoj nalog i bonus polako pristiže na tvoj račun.

Ostanite sa nama, jer imamo još jedno važno obaveštenje: više ne morate da birate između omiljenih stvari! Meridian je pripremio specijalno iznenađenje u vidu PRAZNIČNOG KALENDARA, koji će doneti fantastične bonuse kako ljubiteljima sportskog klađenja, tako i onima koji uživaju uz slot igre.