Praznična sezona ume da probudi najneočekivanije trenutke - one koji se ne mogu planirati, ali se zauvek pamte. Dok se svet priprema za odbrojavanje, dok se u vazduhu mešaju mirisi zime, nade i novih početaka, Teleflora preuzima ulogu tihog glasnika emocija. U trenucima kada reči ne stižu na vreme, kada je srcu potreban nežan most do voljene osobe, jedan buket cveća može postati priča, pesma, zagrljaj i čista čarolija.

Ovo je jedna od onih priča koja pokazuje da ponekad, baš u poslednjim minutima godine, ljubav pronađe svoj način da zasvira.

Za Novu godinu, Ana K. je po prvi put u životu bila sama. Grad je goreo u vatrometu koji se tek spremao da ispuni nebo, ali u njenom stanu vladala je tiha, meka praznina. Sat je pokazivao 23:57 kada je zazvonilo na vratima. Kratko, nenametljivo - kao da neko ne želi da je trgne, već da je pozove u nešto lepo.

Na pragu je stajao dostavljač Teleflore. U rukama je držao buket njenih omiljenih crvenih ruža, tako raskošan da je delovao kao da pulsira toplinom. Po ivicama su se diskretno presijavale sićušne lampice, kao da je neko u svaku ružu sakrio po jednu iskru želje.

Ali iznenađenje je tek počinjalo.

U srcu aranžmana bila je nežno skrivena mala muzička kutija, pažljivo uvučena među ruže. Kada je Ana izvukla poruku, buket je odjednom zasvirao, tiho, jasno, poznato. Bila je to njihova pesma, ona ista koja je pre sedam godina obojila njihov prvi poljubac.

Poruka je bila kratka, ali snažna:

„Ako večeras ne mogu da budem sa tobom, neka ti Nova Godina počne našom melodijom.“

U tom trenutku, činilo se da su ruže zablistale još jače. Soba je oživela, svetlost je omekšala, melodija je ispunila prostor, a tišina koja ju je okruživala pretvorila se u najlepši poklon, poklon srca koje ume da pronađe put, čak i kada su kilometri dugački.

Te noći, Ana nije bila sama, jer je jedan buket ruža zapevao melodiju ljubavi...