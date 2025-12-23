Uroš Adamović i Echo Ensemble u šoping centru Stadion: Humanitarni koncerti 27. decembra

Mladi violinista Uroš Adamović i gudački ansambl Echo Ensemble održaće dva humanitarna koncerta 27. decembra u šoping centru Stadion na nivou 0, sa početkom u 17:30 i 20:00 časova.

Publika će imati priliku da uživa u Vivaldijevim „Godišnjim dobima“, kao i u najlepšim etno pesmama sa Balkana, izvedenim u savremenim aranžmanima posebno pisanim za ovaj ansambl.

Koncerti su posvećeni porodici Ćirić iz Puhovca kod Aleksandrovca, koja se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji. Umetnici pozivaju sve ljude dobre volje da se okupe na dobro poznatoj lokaciji u Zaplanjskoj 32, pruže podršku i zajedno doprinesu prikupljanju pomoći za ovu porodicu.

