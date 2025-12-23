Slušaj vest

U Srbiju stiže jedna od najpoznatijih svetskih kompanija u VR industriji Another World iz SAD. Juče je u šoping centru Ada Mall, na prvom spratu, otvorena je najveća VR Arena u Evropi, na impresivnih 430 kvadrata.

U ovoj areni 20 igrača istovremeno može da uđe u potpuno virtuelni svet i igra preko 15 avanturističkih, akcionih i porodičnih VR igrica.

Otvorena najveća VR arena u Evropi! Virtuelna 3D zabava čeka vas u Ada Mall-u: Evo kako izgleda zabava u doba tehnologije Izvor: Kurir televizija

- Nisu statične igrice gde ljudi sede i upravljaju, već se maksimalno koristi VR 3D osećaj gde ljudi mogu da se kreću kroz prostor. Zato su naše arene podeljene na tri arene, gde svaka može da ima od 5 do 7 igrača. Igrači mogu da budu u zajedničkom timu ili igraju jedni protiv drugih. Ovo su igrice za uzrast od 6 godina i starije - kaže Nenad Jurišić, Another world VR arena.

On dodaje da pored standardnih igrica postoje i edukativne igrice, pa je izdvojio avanturu obilaska svetske svemirske stanice, a igrači mogu da gledaju kroz prozor u planetu iz virtuelnog sveta.

- Bilo je i lakših i težih nivoa, ja sam odabrala teži i uspela sam. Doći ću ponovo - kaže Natalija, 12 godina.

- Probala sam dva nivoa ali nisam mogla da ih pređem - kaže Anđelija, 12 godina.

- Bilo je divno, muzika je dobra, zabavno je, pogotovo za moj uzrast - kaže Mihajlo, 12 godina.

Bitno je napomenuti da se posle svake partije VR set čisti i dezinfikuje za sledećeg igrača. U sklopu VR arene posetioci dobijaju i dva VIP lounge prostora, idealna za proslave i team building, kao i bar sa najnovijom generacijom PS5 konzole i gejmerskim sadržajima.

