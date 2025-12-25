Slušaj vest

Novogodišnje veče donosi muziku koja se pamti i koja se vraća iznova, onu koja je uvek pravila atmosferu, budila emocije i ostajala na plejlistama mnogih generacija. U Grand Event Hallu hitovi poput Đurđevdana, Lipe cvatu i Hajdemo u planine, u aranžmanu Gorana Bregovića, uz pratnju orkestra, vodiće publiku kroz snažne interpretacije pesama koje su obeležile jedno vreme i definisale čitavu jednu epohu.

Foto: Nebojša Babić

Dan kasnije, Milica Pavlović poznata po scenskoj produkciji, snažnom vokalu i plesnim hitovima, doneće energičan ulazak u 2026. godinu. Obe večeri otvara Amsterdam bend sa dinamičnim live programom koji spaja najveće domaće i strane hitove.

Foto: LiveProduction

Uz pažljivo osmišljen muzički program, ekskluzivni paket obuhvata ulaznice za obe večeri, kao i gourmet večeru uz vrhunsku uslugu hotela Grand. Sve informacije dostupne su na zvaničnim kanalima hotela.

Foto: ©Petar Jelisavacc/©2022 Petar Jelisavac, All rights reserved

Kopaonik kao zimsko odredište i Hotel Grand kao njegova najprepoznatljivija adresa udružuju se da Nova godina počne na najlepšem mogućem mestu, uz luksuz, komfor i provod po kojem je Grand već godinama ispred svih.

Foto: LiveProduction

Hotel Grand na Kopaoniku postavlja standard kada je reč o novogodišnjem spektaklu na planini, zbog čega publika od njega očekuje više od dobrog provoda. Upravo iz te reputacije dolaze i ekskluzive koje se ne viđaju često, pa tako ove godine Grand donosi dugo očekivani spoj. Bijelo dugme i Goran Bregović prvi put nastupaju zajedno i to na Kopaoniku. Grand ovu novogodišnju noć pretvara u centralni trenutak sezone, sa produkcijom, atmosferom i programom koji opravdavaju status najtraženije adrese za doček na planini.

Foto: LiveProduction



