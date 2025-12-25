Slušaj vest

Zamislite da uđete u kazino, a na ulazu vas dočeka neko i kaže: „Dobrodošli! Evo malo besplatnih spinova da se zagrejete, kuća časti”. E pa, to je otprilike bonus dobrodošlice u VivatBetu koji čeka sve nove igrače i korisnike VivatBet platforme. Uz 100% depozit bonus možete osvojiti i do 550 besplatnih spinova bez obrtnog uslova jer VivatBet, pre svega, igra pošteno. On je kao onaj stari dobri prijatelj koji vam kaže; „Hajmo, prvu turu ja častim!“.

Bonus dobrodošlice funkcioniše prilično jednostavno: napravite nalog, verifikujete ga dobijete 50 besplatnih spinova pa zatim uplatite svoj prvi depozit i kazino vam kaže – super, evo izvolte još 10 dana besplatne zabave. Ova božanska dobrodošlica VivatBet-a zapravo je jedna od onih retkih stvari koje rade tačno ono što obećavaju – daju vam više prostora da se igrate bez dodatnog pritiska. Taj momenat kad znate da niste krenuli od nule, već sa malim plusom i dodatnim okretanjima koja produžavaju zabavu, svakako je veliki vetar u leđa. Nema nikakve magije ni skrivenih trikova, samo korektan start i šansa da iz prvog pokušaja izvučete maksimum.

Foto: Promo

Ali to nije sve! Uz to vas očekuje Novogodišnja čarolija namenjena svim novim i postojećim korisnicima VivatBeta jer stižu nam praznici, a sa njima i VivatBet pokloni! Više igre, više okretanja i onaj osećaj da Nova godina neće početi samo sa dobrim željama, nego i sa konkretnim razlogom da se radujete svakom spinu.

Novogodisnja promocija VivatBeta prosto je višnja na šlagu dosadašnje dobre igre. Zamislite mesec dana tokom kojih ne morate nigde da idete, ne jurite po gužvi i ne smrzavate se, već se samo smestite u svoju fotelju, pustite praznični vajb na max i vrtite spinove na VivatBetu. Upravo to donosi ova novogodišnja promocija: čak 30 dana izazova, besplatnih spinova, mystery dropova i slot turnira (novogodišnji i božićni), taman da se Nova godina slavi kako treba.

Foto: Promo

Dok se spremate za proslavu Nove godine, mystery dropovi vam povremeno donose besplatne spinove, onako iznenada, u stilu Deda Mraza. A ako volite malo takmičenja slot turniri su tu da pokažete umeće, uporedite se sa drugima i usput ugrabite neku nagradu. Tu su i tri zadatka „Spinovi ispod jelke“, „Novogodišnji izazov” kao i „Srpska Nova godina“ sa mnogo besplatnih okretanja na slot igrama koje dobijate tokom ove praznične promocije. Zamislite ih kao male poklone ispod jelke koji se pojavljuju dok igrate. Svakim spinom, u koji ulažete sopstveni ulog, otvarate sebi šansu za bonus nagrade, besplatne spinove ili čak veće dobitke, dok misteriozni dropovi povremeno iznenada dodaju još poklona na vaš račun i čine igru još uzbudljivijom.

Cela praznična zabava traje punih mesec dana od 15. decembra do 17. januara, što znači da nema žurbe, nema stresa, samo lagano uživanje i još koji spin više nego inače. Dakle, ako želite da praznici budu magični i ispunjeni uzbuđenjem, pridružite se novogodišnjoj zabavi VivatBeta sada, zavrtite slotove i čekajte svoje novogodišnje nagrade. Srećno i srećna vam Nova godina!