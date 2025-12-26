Čvrsto ju je obavio oko struka, snažno, kao da želi da je zadrži zauvek, kao da je znao da im je svaki sledeći dodir možda poslednji. U toj tišini, dok su se svetla lomila o sneg i praznični sjaj grada, sve što nisu izgovorili stalo je u jedan zagrljaj. Nova godina je bila na pragu, a prošlost i budućnost sudarile su se u jednom trenutku koji menja sve.

„Čarolija novogodišnje noći“ je ljubavni roman o sudbinskim susretima, neizrečenim emocijama i hrabrosti da se voli onda kada je najteže. To je priča o ljudima koji veruju da prava osećanja ne poznaju kalendar, ali da baš jedna noć može zauvek da promeni tok života. U snežnoj tišini, među obećanjima i strahovima, rađa se ljubav koja ne pristaje na polovičnost.

Ove subote, roman „Čarolija novogodišnje noći“ poklanjamo uz dnevne novine Kurir. Ne propustite priču koja miriše na praznike, nade i nove početke – jer neke ljubavi počinju baš onda kada godina završava.