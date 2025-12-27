Čvrsto ju je obavio oko struka, snažno, kao da želi da je zadrži zauvek, kao da je znao da im je svaki sledeći dodir možda poslednji. U toj tišini, dok su se svetla lomila o sneg i praznični sjaj grada, sve što nisu izgovorili stalo je u jedan zagrljaj. Nova godina je bila na pragu, a prošlost i budućnost sudarile su se u jednom trenutku koji menja sve.