Ekstremni sportista i humanitarac Marko Nikolić danas započinje najveći sportsko humanitarni poduhvat ikada zabeležen.



Plan je da pređe 4 preteške etape jedna za drugom. Prva etapa kreće danas. Etapa 1 : Uspon na najveći vrh južne hemisfere AkanKagvu,skoro 7000 metara nadmorske visine. Etapa 2: Trčanje 500 kilometara kroz Atakama pustinju. Etapa 3 : Trčanje 500 kilometara preko zaleđenog Bajkalskog jezera. Etapa 4 : Vučenje auta 60 kilometara.



Humanitarna akcija nosi naziv "Srcem za tri života" i ima za cilj da se sakupi više od 100.000 evra za lečenje troje mališana. Jednoipogodišnjeg Pavla Stojanovića, trogodišnjeg Ognjena Vučića i šestomesečnog Vuka Jelenkovića, malih heroja koji se hrabro bore uprkos raznim teškim zdravstvenim problemima.



Foto: Promo



Novu godinu će dočekati u šatoru, na –20 stepeni.

Božićne praznike isto — na vrhu planine, u hladnoći, sam sa mislima i molitvom.

Srpsku Novu godinu dočekaće u pustinji Atakama, na +30 stepeni.



Planina.

Pustinja.

Zaleđeno jezero.

I na kraju — vuča automobila.



Sve će biti potpuno transparentno i dokumentovano — svaki korak, svaki metar, svaka borba biće javna na aplikaciji STRAVA. Istina bez filtera.



Vaša jedina podrška biće SMS poruka.

Jedna poruka = nada.

Jedna poruka = šansa za život.

Marko se ne vraća kući dok svaku etapu ne pređe na svojim nogama. Marko kaže da šta god da se desi neka bude Božja volja.



Marko je objasnio i kako se sakupljaju sredstva za lečenje.



Foto: Promo



Za sve koji se pitaju kako se na ovaj način sakuplja novac — odgovor je jednostavan i iskren:

Ovim poduhvatima se budi cela javnost. Svaki moj kilometar, svaki uspon, svaki pad i svaki bol služi samo jednom cilju — da se glas o ovoj deci čuje što dalje, što jače i što duže. Dok ja budem: penjao planine,

trčao stotine kilometara, vukao auto,

vi možete da pomognete onako kako svako može — slanjem SMS poruke ili donacijom.

Ne tražim mnogo.

Ne tražim da se žrtvujete kao ja.

Tražim samo jednu poruku, jer upravo od hiljada malih poruka nastaju velike pobede.

Foto: Promo