Na ivici mora i jednog udaljenog norveškog ostrva, rodila se drama „Zagonetne varijacije” Erika Emanuela Šmita, koja istražuje kako se ljubav menja, kako istina boli i da li ikada prestajemo da volimo. Nežan i oštar istovremeno, ovaj komad postavlja pitanje možemo li voleti i biti potpuno iskreni, kroz intiman dijalog dvojice likova koje tumače maestralni Janko Cekić i Goran Šušljik.

Foto: Touch N Touch

Posle Banjaluke, Požege i Bajine Bašte, sjajan glumački tandem stiže i u Ustanovu kulture u Ćupriji, 30. decembra od 20 časova. Ulaz je slobodan, uz slanje SMS poruke za Uroša Nešića – 666 na 3030.

Predstava u Cekićevoj režiji već godinu dana osvaja publiku širom zemlje, a ovacije za varijacije tri puta su odjeknule u teatru humanosti na Dorćolu. Uz podršku Fondacije Mozzart, krajem oktobra organizovano je gostovanje u banjalučkom „Jazavcu”, a humanitarni pozorišni karavan potom je u novembru nastavio put po Srbiji.

Foto: Touch N Touch

Ulaz je bio besplatan i u Požegi, gde su se građani i Fondacija Mozzart ujedinili u misiji podrške Društvu za cerebralnu i dečju paralizu. Predstavi su prisustvovali i članovi društva, koji nisu štedeli dlanove, ali ni lepe reči u knjizi utisaka. U Bajinoj Bašti se prikupljala pomoć za Andriju M. Kneževića (SMS 1890 na 3030).

„Imamo želju da odemo gde god možemo i da ukažemo na to da je nekome potrebna pomoć. I tako se desi spoj umetnosti i humanosti. Za mene je to jedna divna stvar i novo iskustvo. Sa velikim zadovoljstvom putujemo kroz Srbiju, sledeća je Ćuprija, a od januara nastavljamo dalje. I naravno, vraćamo se u teatar humanosti, na scenu Fondacije Mozzart u Dušanovoj”, naglasio je Šušljik.

Foto: Touch N Touch

Zagonetne varijacije nisu priča o odgovoru, već o pitanju koje vredi postavljati iznova. Zato karavan putuje dalje. Jer je svaka scena – novo zagonetno ostrvo. „Ideja o karavanu je sjajna, jer neki domovi kultura i pozorišta iz unutrašnjosti nemaju sredstava da dovedu na gostovanje predstave iz Beograda. Ulaz je besplatan, a predstava je humanitarnog karaktera za pomoć sugrađanima. Sale su bile ispunjene do poslednjeg mesta, a u svakom gradu smo čuli da ih taj događaj motiviše da se ujedine, da se odjednom stvori neko zajedništvo i brzo se raširi priča da je nekome potrebna pomoć”, najavio je Cekić.

Foto: Touch N Touch

„DEČIJE POVREDE” U FONDACIJI MOZZART Ove godine je održano više od 60 kulturnih događaja u prostoru Fondacije Mozzart, a od septembra sve predstave na repertoaru su imale humanitarni karakter, pa je ukupno donirano više od 2.500.000 dinara za lečenje građana (kroz SMS poruke i donacije Fondacije). U decembru su reprizirane one predstave za koje se tražila karta više - „Zagonetne varijacije”, „Naši dani”, „Anđela”, „Bogojavljenje”, a održana je i premijera novog komada „Pale zvezde”.

Decembarski repertoar zatvaraju Sloboda Mićalović i Vuk Kostić, predstavom „Dečije povrede", a za više informacija o terminu, besplatnim ulaznicama i humanitarnim SMS-ovima posetite profil Fondacije Mozzart.