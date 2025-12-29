Slušaj vest

Kao Čendler Bing nasmejavao nas je deset godina, ali van svetla reflektora Metju Peri vodio je tešku bitku sa svojim demonima. Oni su ga, nažalost, na kraju koštali života.

Rođen u Masačusetsu, a odrastao u Kanadi, Peri je od malih nogu pokazivao glumački talenat. Na televiziji se prvi put pojavio još 1979. u seriji 240-Robert. Tokom odrastanja bio je strastveni teniser, ubrajali su ga među najbolje juniore u Kanadi. Ipak, nakon preseljenja u Los Anđeles sa svega 15 godina, shvatio je da je konkurencija prejaka i okrenuo se glumi. Uslijedile su manje uloge u filmovima i serijama – sve dok 1994. nije stigla ponuda koja mu je promenila život.

Peri je tada dobio ulogu u pilot-epizodi serije Friends Like Us, kasnije preimenovane u Prijatelje. Lik Čendlera Binga obeležio mu je karijeru i doneo svetsku slavu. Njegov britki sarkazam, prepoznatljiva intonacija i poseban način naglašavanja reči postali su televizijski fenomen. Uspeh u Prijateljima okrunio je nominacijom za Emi 2002. godine. Osim uloge Čendlera, Peri je ostavio trag i u filmovima Brak na brzinu, Ubojica mekog srca i Ponovo 17, kao i u hvaljenoj seriji Studio 60 na Sunset Stripu.

Iza kulisa, međutim, odvijala se sasvim druga priča. Još od nesreće na džit-skiju 1997. borio se sa zavisnošću od alkohola i analgetika. Sam je priznao da se ne seća snimanja čak tri sezone Prijatelja. Njegova fizička promena videla se i na ekranu – u periodima s viškom kilograma borio se s alkoholom, dok je u fazama mršavljenja bio zavistan od tableta. O tim iskustvima otvoreno je govorio u autobiografiji Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar.

Uprkos više od petnaest pokušaja odvikavanja, čini se da Peri nikada nije uspeo potpuno da se oslobodi zavisnosti. Preminuo je 28. oktobra 2023, a zvanični uzrok smrti bila je kombinacija dejstva ketamina i utapanja. Jedan od lekara koji mu je nabavljao ketamin početkom ove godine osuđen je na zatvorsku kaznu.

Smrt Metjua Perija potresla je prijatelje, kolege i milione obožavalaca širom sveta. U njegovu čast osnovana je Fondacija Metju Peri, posvećena pomaganju ljudima koji se bore sa zavisnošću, baš onako kako je on sam želeo.

Njegov jedinstveni humor obeležio je čitavu jednu deceniju, a njegov put od svetla slave do tame zavisnosti možete doživeti u dirljivom dokumentarcu Matthew Perry: Holivudska tragedija, 3. januara u 21:50 na DOX TV.