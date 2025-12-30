Zabava
NOVI PREMIJERNI TERMIN SERIJE „ZAUVEK TVOJ“ OD 5. JANUARA – RADNIM DANIMA OD 10.00
Gledaoci Kurir televizije seriju “Zauvek tvoj” gledaće, od 5. januara, u novom premijernom terminu - svakog radnog dana od 10.00.
Takođe, Serija Sulejman Veličanstveni menja reprizni termin, tako da ćete od istog datuma, 5.januara, reprizu ove izuzetno popularne serije gledati u novom repriznom terminu, od 15.00.
Nastavite da pratite vaše omiljene serije i u predstojećoj godini samo na Kurir televiziji.