Slušaj vest

Gledaoci Kurir televizije seriju “Zauvek tvoj” gledaće, od 5. januara, u novom premijernom terminu - svakog radnog dana od 10.00.

Takođe, Serija Sulejman Veličanstveni menja reprizni termin, tako da ćete od istog datuma, 5.januara, reprizu ove izuzetno popularne serije gledati u novom repriznom terminu, od 15.00.

Nastavite da pratite vaše omiljene serije i u predstojećoj godini samo na Kurir televiziji.