NOVOGODIŠNJI POKLON TE ČEKA OVDE - KLIKNI I PREUZMI GA
Praznici su vreme radosti, darivanja i sitnih zadovoljstava koji prazničnu čaroliju čine potpunom – a Meridian je tu da ti ove dane učini još lepšim!
Dok uživaš u kupovini poklona, porodičnim okupljanjima i druženjima sa prijateljima, čeka te i jedan poseban poklon koji možeš da daruješ sam sebi – bonus do čak 10.000 RSD i to u roku od samo dva dana!
Registracija je brza i jednostavna: dovoljno je da se registruješ na sajtu meridianbet.rs ili putem mobilne aplikacije, uneseš promo kod NG2026, verifikuješ nalog i preuzmeš svoj praznični bonus.
Praznična iznenađenja stižu tokom tri dana, a svaki dan donosi novi razlog za osmeh:
• Prvi dan: 2.000 RSD poklon tiketa + 3.000 RSD kazino bonusa – savršen početak praznične zabave i odličan uvod u igru.
• Drugi dan: još 2.000 RSD poklon tiketa + 3.000 RSD kazino bonusa, za nastavak dobre atmosfere i prazničnog uzbuđenja.
• Treći dan: čak 200% bonusa na prvu uplatu – kao šlag na tortu i idealan završetak ove specijalne ponude dobrodošlice.
Ugrej praznične dane dobrom energijom, uživaj u prazničnoj atmosferi i uvećaj je Meridian bonusom koji može da napravi razliku.
Registruj se, aktiviraj svoj poklon i dozvoli Meridianu da tvoje praznike učini još zabavnijim i uzbudljivijim!
Promo