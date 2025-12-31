Slušaj vest

Praznici su oni retki trenuci u godini kada vreme na trenutak uspori. Kada se stolice privuku bliže stolu, telefoni ostave po strani, a razgovori ponovo dobiju dubinu. U tim večerima, ispunjenim smehom, muzikom i poznatim glasovima, rađaju se uspomene koje traju duže od samih praznika.

Upravo na takve trenutke podseća novogodišnja poruka Miloša Bikovića, brend ambasadora Gorkog Lista, koja je jednostavna, iskrena i lična, poput razgovora koji vodimo sa najbližima dok godina polako prelazi u novu. „U Novoj godini vam želim da se smejete iz srca, da govorite iz duše, da pevate iz grla, da sa ljubavlju radite sve što radite i da oko sebe uvek najvoljenije okupite“, poručio je Biković. Upravo u toj neposrednosti leži snaga čestitke koju publika lako prihvata i prepoznaje kao svoju.

Foto: Promo

Smeh, iskrenost i pesma sa najbližima nisu samo praznične metafore, već simboli bliskosti i zajedništva. Oni podsećaju da su najlepši trenuci često najjednostavniji – oni u kojima smo prisutni, okruženi ljudima koji nas razumeju i sa kojima delimo i radost i tišinu. Takvi trenuci postaju temelj praznika, ali i uspomena koje ostaju dugo nakon što se svetla ugase. U takvoj prazničnoj slici, Gorki List se pojavljuje nenametljivo, kao deo okruženja i atmosfere koju čine razgovori, okupljanje i deljenje zajedničkih trenutaka. Povezan sa prirodom i tradicijom, uvek je deo onih večeri u kojima se ljudi okupljaju, ostaju duže za stolom i istinski su jedni sa drugima.

Praznici jesu vreme kada se vraćamo osnovnim vrednostima – smehu koji dolazi spontano, rečima koje se izgovaraju iz srca i ljudima koje biramo da budu oko nas. Zato ova čestitka Bikovića postaje mali manifest zajedništva, podsetnik da su najlepši trenuci oni koje delimo. Za stolom, u društvu i u razgovoru koji traje. Sa onima koji su nam najvažniji. Jer, zajednički trenuci su ono po čemu vrednujemo godine koje ostavljamo iza sebe, kao i one koje tek dolaze.

Gorki list Izvor: Promo