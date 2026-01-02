Znao je kako da zavara sve oko sebe. Njegov osmeh je ulivao sigurnost, baratao je opasno dobro rečima i lagano ulazio pod kožu, namazanim, šarmantnim osmehom. Arija je ubrzo postala njegov plen, nesvesna koliko duboko može da je povredi igra koju vodi. Svaki pogled, svaka reč, svaka laž bila je deo njegove nevidljive mreže iz koje nije bilo lako pobjeći. „Lažna bajka“ je ljubavni roman o zavođenju, tajnama i opasnim strastima koje prikrivaju stvarnost.