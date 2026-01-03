Slušaj vest

Nova godina donosi i savršen razlog da se počastite dobrim štivom. U nedelju, 4. januara, uz dnevne novine Kurir na poklon vas očekuje magazin Stil – vodič kroz modu, lepotu, zdravlje i životne inspiracije.

Na stranicama magazina čeka vas pregršt tema koje inspirišu: aktuelni modni trendovi, priče o uspešnim ljudima, saveti za zdrav i uravnotežen život, kao i ideje kako da nova godina započne u znaku brige o sebi i dobrog raspoloženja.

Ne propustite priliku da nedeljno jutro započnete uz Kurir i Stil – jer dobra priča, lep stil i prava inspiracija uvek idu zajedno. Vidimo se na kioscima u nedelju, 4. januara!