Slušaj vest

Večeras ne propustite:

Od 19.00, nastavak priče o najpoznatijoj grupi i najblistavijoj karijeri na ovim prostorima u Godinama Slatkog Greha:

Najveća balkanska zvezda Lepa Brena u dokumentarnom serijalu priča o poznatim, ali otkriva i do sada nepoznate detalje iz svoje biografije. Od detinjstva u Brčkom, odrastanja u radničkoj porodici, do ostvarenja najblistavije karijere na tlu nekadašnje Jugoslavije. Kako je gradila brend, kolika je bila uloga menadžera Rake Đokića u uspehu Lepe Brene i Slatkog Greha i kako je izgledala turneja koja je trajala punih 10 godina. U serijalu govore istaknuti umetnici i javni radnici jednog vremena, koje je iznedrilo umetnika kakva je danas Lepa Brena. Serijal počinje njenom anegdotom iz osnovne škole kada joj je nepoznati čovek prorekao veliku popularnost i da će biti poznata kao Tito. Za Brenu je ovaj dokumentarni serijal emotivna priča o njenom životu, podsećanje na vreme u kome smo svi živeli srećno i u kome su hteli da prikažu tadašnje sociološke, kulturološke i ekonomske prilike.

Od 20.00 nova epizoda mini serije “Čudne ljubavi”:

Foto: Promo

Romantična komedija koja kroz niz urnebesnih situacija prepliće ljubavne dogodovštine niza likova različitih generacija povezanih rodbinsko - emotivnim vezama.

Sve se događa u svečanoj atmosferi novogodišnjih praznika, od Svetog Nikole do Božića, uz puno smeha, nesporazuma, emotivnih krahova i ljubavnih uzleta.

Kako to izgleda kad slavski ručak krene po zlu, da li razvedeni partneri mogu da budu prijatelji, kako je to kad volite mnogo mlađeg muškarca, a kako kad o sebi lažete devojku u koju ste se tek zaljubili, na šta liči sestrinsko rivalstvo, a na šta muško-žensko prijateljstvo, da li decu treba podržavati baš u svemu i šta zaista očekujemo od svog partnera - samo su neke od tema u ovom uzbudljivom mini serijalu.

Nakon toga sledi serija „Sulejman Veličanstveni“, u svom standardnom terminu, od 20.50, kao i serija „Istine i laži“ od 23.10.

Foto: Promo

Deset minuta nakon ponoći, od 00.10 emitujemo film „Toma“, impresionistički portret Tome Zdravkovića (kog tumači Milan Marić)

Ovo je biografska priča o Tomi Zdravkoviću, čoveku koga ne pamte samo po njegovim pesmama, već kao i jednog velikog boema — po ponašanju i u duši. Film prati dve linije radnje — 1991. prati odnos Tome i doktora koji započinje lečenje Tome i kako se to poznanstvo pretvara u prijateljstvo. Druga linija prati Tomin život — od detinjstva u Pečenjevcu, preko poznanstva sa Silvanom Armenulić (Tamara Dragičević) koje će presudno uticati na njegovu karijeru i privatni život, dostizanja neslućene visine popularnosti ali i dna života. Ovo je priča o duši.