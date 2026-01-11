Slušaj vest

Sa dolaskom nove godine, svetla pozornice ponovo će se upaliti na uglu Cara Dušana i Knićaninove, obasjavajući teatar u kojem humanost ima glavnu ulogu. Na sceni Fondacije Mozzart, gde su se prethodnih meseci umetnost i dobrota susretale u istom aplauzu, nastavlja se sezona predstava koje su pokazale da pozorište nije samo mesto susreta glumaca i publike, već prostor u kojem se rađaju empatija, solidarnost i nada. Jer svako novo izvođenje nosi svoju priču, a svaka ispričana priča novu priliku da se učini dobro delo.

Foto: TouchNtouch produkcija

Na daskama teatra humanosti do sada je nastupilo više od 100 umetnika, dok je preko 6.000 posetilaca uživalo je u stvaralačkoj magiji sa scene. Zajedničkim snagama prikupljeno je više od 2.500.000 dinara namenjenih lečenju građana, a za svaku poslatu SMS poruku Fondacija Mozzart je duplirala iznos koji je uplatila za lečenje građana. Zahvaljujući vernoj publici koja svake večeri ispunjava prostor na Dorćolu, Fondacija Mozzart će i tokom ove godine aplauz pretvarati u podršku i pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Sa humanom misijom nastavlja se sredinom meseca kada će se na repertoaru naći brojni dramski naslovi, istaknuta glumačka imena i jedno posebno književno-muzičko veče.

Foto: TouchNtouch produkcija

Januarski repertoar otvara predstava „Zajedno“ Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, u kojoj igraju Branislav Jerković, Jugoslav Krajnov, Gordana Đurđević Dimić, Jasmina Večanski, Nenad Pećinar i Bojana Ordinačev. Već naredne večeri, 18. januara u 20 časova, na sceni će svoja krila ponovo raširiti predstava „Anđela“ sa Mimom Karadžićem, Goranom Šušljikom i Stašom Nikolić. Humanitarni niz se nastavlja 22. januara predstavom „Frenki i Džoni“, u izvođenju Slobode Mićalović i Igora Đorđevića, dok je 23. januara zakazano izvođenje predstave „Bogojavljenje“, u kojoj nastupaju Svetozar Cvetković, Nebojša Milovanović i Milovan Filipović. Književno-muzičko veče „Poezija živa“, uz Nebojšu Milovanovića, održaće se 24. januara u 20 časova, donoseći posebnu atmosferu spoja reči i muzike.

Foto: TouchNtouch produkcija

Do kraja meseca publiku očekuju još snažnih scenskih susreta: 25. januara u 20 časova predstava „Pale zvezde“ sa Katarinom Radivojević, Marijanom Mićić i Milošem Vlalukinom, zatim 28. januara „Zaboravljene“, u kojoj igraju Katarina Radivojević, Nina Nešković, Ana Franić i Marija Vicković. Dva dana kasnije, 29. januara u 20 časova, biće izvedene „Zagonetne varijacije“ sa Goranom Šušljikom i Jankom Cekićem, dok će 30. januara u isto vreme predstava „Ožiljci od meda“ simbolično zaokružiti ovaj humanitarni niz.

Foto: TouchNtouch produkcija

Ulaznice za predstave dostupne su preko Instagram stranice Fondacije Mozzart, a tokom januara za sva izvođenja slaće se humanitarni SMS 1910 NA 3030 za lečenje Ivane Karanović. Na Instagram stranici Fondacije Mozzart nalaze se i informacije o repertoaru, besplatnim ulaznicama i broju na koji se šalju humanitarne SMS poruke.