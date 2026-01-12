Slušaj vest

Jedan od najosećajnijih i najautentičnijih kantautora domaće scene, Boris Režak, stiže 20. februara u BitefArtCafe, prostor poznat po koncertima u kojima se briše granica između izvođača i publike. U toploj, klupskoj atmosferi, gde svaka emocija ima svoje mesto, Boris donosi koncert koji nije samo niz pesama, već susret ljubitelja

U okviru turneje „Isti se pronalaze“, Režak vodi beogradsku publiku kroz pesme koje su obeležile godine ljubavi, sećanja i ličnih preispitivanja. Njegov muzički izraz, prepoznatljiv po suptilnosti, emotivnoj preciznosti i nenametljivoj snazi, posebno dolazi do izražaja upravo u manjim prostorima, gde pesma diše zajedno sa publikom.

Prvi put gostuješ u klubu BitefArtCafe. Kakav ti je osećaj pred ovaj koncert i šta publika može da očekuje?

Osećaj je dobar jer mi je lična želja bila da sviram u BitefArtCafe klubu. Publika može da očekuje dobru i iskrenu energiju, kao i odličnu svirku.

Šta se kod tebe promeni kada pevaš u klubu, a ne u velikoj sali?

Manja mesta su intimnija. Bliži sam publici i atmosfera je prisnija. Nema velikih promena u nastupu, ali je osećaj drugačiji. Nekad umem da zapevam i nešto samo za svoju dušu.

Postoji li pesma koja danas ima drugo značenje nego kada je nastala?

„Pokoru“ često pevam drugačije nego ranije. Stih „za tebe sam se borio, borio, pobedio“ danas mi više odgovara nego ono staro značenje o gubljenju.

Šta želiš da ljudi ponesu sa sobom posle koncerta?

Dobar osećaj. Emociju. Da znaju da su nešto lepo uradili za sebe i da vreme nije bilo potrošeno, već da im je koristilo.

U kom trenutku koncerta shvatiš da si se „sreo“ s publikom?

Mi smo se odavno sreli. Sada se samo pronalazimo na istim mestima i pripadamo jedni drugima od početka do kraja koncerta.

Koliko danas ostavljaš prostor za spontanost, a koliko voliš kontrolu?

Kontrola je važna kada su tehničke stvari u pitanju. Tu nema improvizacije. Sve emocije su spontane, od smeha do suza.

Šta te i dalje najviše uzbuđuje pred izlazak na binu?

Susret sa sličnim dušama i ostavljanje traga u njihovim srcima.

Kada bi publika mogla da čuje tvoj unutrašnji monolog tokom koncerta, kada bi bio najglasniji?

Kada pevam pesmu koja me lično dotiče. Tada traje borba sa sobom da izdržim do kraja.

Koja odluka u karijeri je bila najrizičnija, ali ispravna?

Odluka da se povučem posle prvog albuma i da radim bez medijske pažnje. Posle drugog sam se još više povukao. Rizično, ali vrlo ispravno.

Publiku očekuju bezvremenske numere poput „Gospodska ulica“, „Anđeo“, „Pokora“, „Ti si moja“, „Lastavica“, ali i novi autorski trenuci koji već osvajaju region.

Publika u BitefArtCafe klubu imaće priliku da doživi i poseban momenat večeri - premijerno izvođenje nove pesme “Poruka za nju”, koja donosi snažnu emociju i prepoznatljiv Borisov autorski pečat.

Ova noć nije samo koncert. To je susret duša, trenutak iskrenih emocija i povezanosti - muzika koja ostaje dugo nakon poslednjeg tona.

Ulaznice u prodaji: https://tickets.rs/event/boris_rezak_23909