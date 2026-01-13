Zabava
Danas vas u dnevnim novianama Kurir čeka poklon poster sa crkvenim kalendarom za prostu 2019. godinu. Kalendar možete da okačite na zid ili neko drugo prigodno mesto u vašem domu.
U crkvenom kalendaru računanje vremena počinje od godine rođenja Isusa Hrista, koja se uzima kao godina novog stvaranja sveta. U pravoslavnom crkvenom kalendaru svaki dan obeležava se pomenom jednom od svetitelja, a neki od tih svetitelja uzeti su i kao krsne slave.
Po načelima i propovedanju Srpske pravoslavne crkve, svaki dan u kalendaru koji je obeležen crvenim slovom je neradni dan. Toga dana vernici ne obavljaju uobičajene poslove, sem onih vezanih za pripremu hrane, i odlaze u crkvu na bogosluženje.
