Meridianbet demantuje navode gospođice Kockar: Optužbe su netačne i neosnovane
Nakon što je influenserka Kristina Kija Kockar putem svog Instagram profila iznela optužbe na račun kompanije Meridianbet, redakcija portala Kurir obratila se ovoj kompaniji za zvaničan komentar.
Tim povodom, Meridianbet je dostavio sledeći odgovor:
„Povodom navoda koje je gospođica Kockar iznela na svom profilu na društvenoj mreži Instagram, ovim putem obaveštavamo javnost da su isti netačni i neosnovani. Zbog iznošenja neistina koje nanose štetu ugledu kompanije, naši pravni zastupnici su pokrenuli odgovarajuće sudske postupke radi zaštite prava i zakonitih interesa“.
Iz kompanije nisu iznosili dodatne detalje, uz obrazloženje da je predmet u nadležnosti pravosudnih organa.
Redakcija portala Kurir nastaviće da prati razvoj ovog slučaja i o svim novim informacijama blagovremeno će obavestiti javnost.