Uz dnevno izdanje novina Kurir stiže i omiljeni TV vodič TV Ekran, ali i koristan poklon za svako domaćinstvo – multifunkcionalna ljuštilica. Praktična i jednostavna za upotrebu, idealna je za brzo i lako pripremanje voća i povrća, štedeći vreme u svakodnevnim kuhinjskim obavezama.

U novom broju TV Ekrana očekuje vas detaljan i pregledan TV program, preporuke za serije i filmove, intervjui sa poznatima i najzanimljiviji sadržaji sa malih ekrana. Sve to sada dolazi u paketu sa poklonom koji će vam zaista koristiti.

Danica Ristovski: U svakoj ulozi tražim zrno radosti: Glumica govori o detinjoj strasti prema glumi, serijama „Zvaćeš se Varvara“ i „Nasledstvo“ i filmu „Saučesnici“, koji je stigao u bioscope.

Predrag Vasić: Inspirativno je imati Nikolu Pejakovića za partnera kao oca u „Igri sudbine“.

Svetozar Cvetković: Zbog „Radio Mileve“ dobijam pitanja od dece da li sam stvarno neuropsihijatar.

