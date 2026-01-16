DANAS UZ KURIR U PETAK – TV EKRAN I PRAKTIČNA MULTIFUNKCIONALNA LJUŠTILICA!
Uz dnevno izdanje novina Kurir stiže i omiljeni TV vodič TV Ekran, ali i koristan poklon za svako domaćinstvo – multifunkcionalna ljuštilica. Praktična i jednostavna za upotrebu, idealna je za brzo i lako pripremanje voća i povrća, štedeći vreme u svakodnevnim kuhinjskim obavezama.
U novom broju TV Ekrana očekuje vas detaljan i pregledan TV program, preporuke za serije i filmove, intervjui sa poznatima i najzanimljiviji sadržaji sa malih ekrana. Sve to sada dolazi u paketu sa poklonom koji će vam zaista koristiti.
U novom broju TV Ekrana čitajte:
Danica Ristovski: U svakoj ulozi tražim zrno radosti: Glumica govori o detinjoj strasti prema glumi, serijama „Zvaćeš se Varvara“ i „Nasledstvo“ i filmu „Saučesnici“, koji je stigao u bioscope.
Predrag Vasić: Inspirativno je imati Nikolu Pejakovića za partnera kao oca u „Igri sudbine“.
Svetozar Cvetković: Zbog „Radio Mileve“ dobijam pitanja od dece da li sam stvarno neuropsihijatar.
