Postoje trenuci koji traju kraće od daha, ali zauvek promene ono što jesmo. Trenuci koji se ne ponavljaju, ali ostaju urezani dublje od svih godina koje dolaze posle njih. Upravo takav trenutak nosi u sebi roman „Zamrznuta u trenutku 2“, priču o ljubavi koja ne nestaje, čak ni kada se sve drugo raspadne. Ostavio joj je deo sebe i više nikada nije bila ista. Jedan pogled, jedan dodir, jedan poljubac – dovoljan da promeni tok njenog života. Nije to bila ljubav koja traži objašnjenja ni obećanja, već ona tiha, snažna, koja se nosi u sebi.