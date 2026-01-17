Slušaj vest

Postoje trenuci koji traju kraće od daha, ali zauvek promene ono što jesmo. Trenuci koji se ne ponavljaju, ali ostaju urezani dublje od svih godina koje dolaze posle njih. Upravo takav trenutak nosi u sebi roman „Zamrznuta u trenutku 2“, priču o ljubavi koja ne nestaje, čak ni kada se sve drugo raspadne.

Ostavio joj je deo sebe i više nikada nije bila ista. Jedan pogled, jedan dodir, jedan poljubac – dovoljan da promeni tok njenog života. Nije to bila ljubav koja traži objašnjenja ni obećanja, već ona tiha, snažna, koja se nosi u sebi. Poljubac je ostao skriven u uglovima njene tišine, na mestima do kojih niko nije mogao da dopre, upisan u najmekše delove njenog bića.

„Zamrznuta u trenutku 2“ je emotivna priča o čežnji, sećanjima i ljubavi koja ne prestaje čak ni kada je potisnuta. Roman koji se čita u dahu, ali ostaje dugo nakon poslednje stranice – kao osećaj koji ne bledi, kao trenutak koji je zauvek ostao zamrznut.

Jedna priča, jedan susret i emocije koje ostaju zauvek.

Foto: Kurir