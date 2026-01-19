Slušaj vest

Postoje trenuci kada shvatiš da želiš više od svakodnevice. Više od rutine i očekivanog. Više od klasičnih nagrada koje dolaze bez priče. Upravo iz tog osećaja nastao je novi IQOS CLUB – ekskluzivni svet namenjen punoletnim korisnicima, u kome se radoznalost ne podrazumeva, već nagrađuje.

Ako vas zanima kako izgleda novi CLUB, kakva je atmosfera u njemu, znajte da se odgovor ne čita, već se doživljava. IQOS CLUB je osmišljen kao novi klub u gradu, ali ne onaj sa vratima i adresom, već onaj koji se otvara onog trenutka kada odlučiš da uđeš. To nije samo program lojalnosti, već lifestyle destinacija u kojoj svaki korak ima značenje, a svaki izbor vodi ka nečemu većem – ka iskustvima koja ostaju.

Tvoje putovanje počinje bedžom Dobrodošlice Prvi korak u IQOS CLUB-u nije formalan. On je ličan.

Već pri samom prijavljivanju, dobijaš bedž Dobrodošlice – znak pažnje i tiho “dobrodošao” u svet u kome se stvari odvijaju drugačije. To je početak tvog putovanja, poziv da istražuješ, otkrivaš i polako gradiš svoj status unutar kluba. Od tog trenutka, IQOS CLUB se prilagođava tebi. Tvom ritmu. Tvojim interesovanjima. Tvojim pravilima.

Kada aktivnost postane igra, a igra – nagrada

U IQOS CLUB-u, svakodnevne aktivnosti dobijaju novu dimenziju. Kupovina uređaja ili dodatne opreme, poseta IQOS prodajnim mestima, učešće u anketama i kvizovima, odlazak na događaje, boravak u partnerskim kafićima i restoranima, preporuka punoletnim prijateljima pušačima ili recikliranje duvanskih patrona i podova – sve to postaje deo jedne veće priče. Svaka od ovih aktivnosti donosi bedževe. A bedževi nisu samo simboli – oni su ulaznice. Ključevi koji otključavaju nove nivoe pogodnosti i vode te dalje, ka vrednijim nagradama i ekskluzivnijim iskustvima. Neki bedževi imaju više nivoa, jer u IQOS CLUB-u napredak uvek donosi više. A na samom vrhu čeka bedž LEGENDA – status koji potvrđuje da si prošao ceo put i ušao u krug onih koji dobijaju najbolje što CLUB može da ponudi.

Kada digitalno postane stvarno

Jedna od najvažnijih ideja IQOS CLUB-a jeste da se ono što započne online nastavlja u stvarnom životu.

Pogodnosti koje otključaš u digitalnom svetu – živiš uživo. To mogu biti premium nagrade, pažljivo birani proizvodi renomiranih brendova, vaučeri i popusti. Ili događaji koji se pamte – koncerti, sportske utakmice, kulturne manifestacije, VIP loža u Beogradskoj areni, ekskluzivne žurke. A za one koji žele još više, tu su i putovanja – destinacije koje nisu na svačijoj listi, poput Kopaonika, Japana ili Maldiva, rezervisane isključivo za članove IQOS CLUB-a.

Zapevala na sestrinoj svadbi Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Posebna priča na samom početku

Na početku ovog putovanja, IQOS CLUB nudi i nešto više.

U periodu od 01.01.2026. do 15.02.2026., svaka preporuka punoletnom prijatelju pušaču donosi bedž Ambasador – simbol poverenja i povezanosti. Sa tim bedžom dolazi i mogućnost osvajanja luksuznog putovanja na Kopaonik. Boravak za dve osobe u prelepoj brvnari, pažljivo osmišljeno iskustvo koje uključuje časove skijanja, ski pass, vožnju motornim sankama, ulaznice za Ljubav Party, privatnog kuvara i niz detalja koji čine da se svaki trenutak pamti. Pored toga, osvajanje bedževa Dobrodošlice i Ambasadora otvara vrata i drugim vrednim nagradama – od najnovijeg pametnog telefona i premium aparata za stilizovanje kose, do premium konzole pete generacije, robot usisivača i kofera za putovanja.

Pripadnost koja ima smisao

IQOS CLUB ne gradi samo individualni status, već i osećaj zajedništva. Kroz odgovorne aktivnosti, poput recikliranja, mali lični koraci postaju deo šire, društveno odgovorne priče. Ovde pripadnost znači više – znači prepoznavanje, povezivanje i zajednički uticaj.

Dobro došli u novi IQOS CLUB Radoznalost nas pokreće.

IQOS CLUB je nagrađuje. Ako tražiš mesto gde članstvo znači status, gde se digitalno pretvara u stvarno i gde svako iskustvo ima svoju priču – ulaz je otvoren.

Tvoj prvi korak čeka te na:

https://rs.iqos.com/sr/club

IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.