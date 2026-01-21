Slušaj vest

Četrdeset godina muzike, bezbroj uspomena i pesme koje su postale deo lične istorije generacija, Neno Belan je ime koje se ne vezuje samo za hitove, već za emocije koje su ih nadživele. Od dana kultnih Đavola, preko bogate solo karijere, do saradnje sa bendom Fiumens, Belan je ostao dosledan jednostavnosti, iskrenosti i melodijama koje se pamte.

U četvrtak, 06. marta, Neno Belan se vraća na scenu kluba BitefArtCafe, prostora u kojem njegovi koncerti već godinama prerastaju u tradiciju. To će biti veče posvećeno pesmama koje su nas pratile kroz različite faze života, emocijama koje nisu izbledele i susretu publike i izvođača, oči u oči.

Neno je tokom četiri decenije stvarao muziku koja je postala deo života mnogih generacija širom čitavog regiona.

Hitovi poput „Vino noći“, „Stojin na kantunu“, „Rijeka snova“, „Dotakni me usnama“ i „Pričaj mi o ljubavi“ obeležile su jedno vreme, ali su postale bezvremenske jer su ostale jednako voljene i dan danas.

Uoči koncerta, razgovarali smo sa Nenom Belanom o odnosu sa beogradskom publikom, snazi klupskih nastupa, emocijama koje se s vremenom produbljuju i o tome zašto muzika uživo danas ima možda i veću vrednost nego ikada.

Uskoro nastupate u klubu BitefArtCafe, klubu koji važi za jedno od najznačajnijih mesta žive muzike u Beogradu. Kako doživljavate ovaj koncert i sam prostor?

BitefArtCafe doživljavam kao prostor koji ima dušu i kontinuitet. To je klub u kojem se muzika sluša, a ne samo konzumira, i to se odmah osjeti. Takvi prostori su rijetki i dragocjeni, jer čuvaju ideju žive svirke kao susreta, a ne kao događaja koji se samo „odradi“. Ovaj koncert mi je zato posebno drag, kao povratak suštini.

Vaša muzika je godinama prisutna na regionalnoj sceni i ima snažnu vezu sa publikom. Kako biste opisali odnos sa beogradskom publikom danas?

Beogradska publika je uvijek imala poseban senzibilitet, otvorena, emotivna i vrlo iskrena u reakcijama. Taj odnos se godinama nije izgubio, naprotiv, čini mi se da je danas još čak i topliji i zreliji. Postoji međusobno povjerenje: oni znaju što mogu očekivati od mene, a ja znam da će slušati srcem.

Klupski koncerti nude drugačiju vrstu bliskosti. Šta za vas znači svirati u intimnijem prostoru u odnosu na velike sale i festivale?

Klupski koncerti skidaju sve slojeve viška. Nema distance, nema zaklona, ostaje samo pjesma, glas i reakcija publike. To je vrlo iskreno i pomalo ogoljeno iskustvo, ali upravo zato i najljepše. U klubu se vidi svaka emocija.

Vaše pesme su opstale kroz decenije i slušaju ih različite generacije. Šta mislite da ih čini trajnim i prepoznatljivim?

Mislim da je ključ u jednostavnosti i iskrenosti. Pjesme koje prežive vrijeme nisu one koje prate trendove, nego one koje govore o emocijama koje se ne mijenjaju, ljubavi, čežnji, radosti, prolaznosti. Ako se ljudi u njima prepoznaju i nakon dvadeset ili trideset godina, onda su one napravile svoje.

Emocija je snažan element vaše muzike. Kako se vaš odnos prema emocijama u pisanju i izvođenju pesama menjao tokom godina?

S godinama sam naučio da emocija ne mora biti eksplicitna da bi bila snažna. Ranije sam je možda izražavao direktnije, danas joj više vjerujem i puštam je da diše. Emocija sada dolazi iz iskustva, iz tišine između stihova, iz pogleda prema publici.

Kako danas izgleda vaš kreativni proces i gde pronalazite inspiraciju za nove pesme?

Proces je sporiji, ne pišem po zadatku, nego čekam trenutak kada imam što reći. Inspiracija dolazi iz svakodnevnih situacija, razgovora, putovanja, ali i iz unutarnjih promjena koje s vremenom svi prolazimo. Pjesma mora doći sama, ja je samo dočekam.

U savremenom trenutku brzine i digitalnog sadržaja, kakvu ulogu, po vašem mišljenju, ima koncertna muzika uživo?

Koncert uživo je danas možda važniji nego ikad. U svijetu u kojem je sve dostupno jednim klikom, živa muzika ostaje rijetko iskustvo koje se ne može ponoviti niti premotati. To je trenutak stvarne prisutnosti, i za publiku i za izvođača.

Koja je vaša poruka publici koja vas prati godinama, ali i onima koji će vas možda prvi put slušati uživo?

Hvala na povjerenju i na vremenu koje dijelite sa mnom i mojom muzikom. Onima koji dolaze prvi put poručujem da se opuste i prepuste večeri,a onima koji su tu godinama, da znaju koliko mi ta vjernost znači. Vidimo se, oči u oči.

Foto: Promo

Ne propustite priliku da budete deo nezaboravne noći u BitefArtCafe klubu ispunjene muzikom koja odjekuje već 40 godina.

Datum: 06.03.2026.

Vrata otvaramo u 20:30

Koncert počinje u 22:00

Ulaznice su u prodaji - https://tickets.rs/event/neno_belan_23939