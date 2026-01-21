Kao vodeća regionalna ticketing platforma koja godinama diktira trendove i pomera granice digitalne prodaje ulaznica, eFinity nastavlja da unapređuje iskustvo kupovine kroz napredna, korisnički orijentisana rešenja. U okviru svog loyalty programa, eFinity razvija pogodnosti koje kupovinu ulaznica pretvaraju u iskustvo sa dodatnom vrednošću - jedno od njih je i eFinity Cashback.

Korisnici eFinity aplikacije prilikom kupovine ulaznica za odabrane događaje ostvaruju povraćaj do 5 odsto vrednosti kupovine u vidu e-tokena, koji se automatski akumuliraju u eFinity Novčaniku. Na ovaj način, publika ne samo da obezbeđuje mesto na željenom događaju, već ostvaruje konkretnu finansijsku pogodnost, čineći svaku narednu kupovinu dostupnijom i isplativijom.

„Kontinuirano razvijamo tehnologije koje unapređuju svaki korak korisničkog puta - od izbora događaja do same kupovine. Cashback je sastavni deo našeg loyalty sistema, osmišljen da nagradi vernost i pruži publici maksimalnu vrednost“, poručuju iz eFinity-ja.