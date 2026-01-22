Smeh do suza, tužna violina, vesele note, dirljivi stihovi – susret poezije i muzike! Glumac Nebojša Milovanović ponovo će sprovesti publiku kroz autentični poetski vremeplov u subotu, 24. januara, od 20 časova u prostoru Fondacije Mozzart na Dorćolu. Veče pod nazivom „Poezija živa” upotpuniće snaga klavira i violine, a Nebojša će govoriti stihove poznatih pesnika kao što su: Ljubomir Simović, Branislav Petrović, Miroslav Antić, Jovan Dučić, Matija Bećković…

Januarski repertoar u teatru humanosti otvorile su predstave „Zajedno” i „Anđela”, a ove nedelje na programu su još četiri veoma atraktivna događaja. Sloboda Mićalović ponovo stiže na scenu Fondacije Mozzart, ovoga puta u tandemu sa Igorom Đorđevićem, u predstavi „Frenki i Džoni” (22. januar u 20 č). U petak se ponovo igra „Bogojavljenje”, a u nedelju je još jedno izvođenje predstave „Pale zvezde”, čija je premijera bila u decembru. Ulaznica za sve događaje u januaru je humanitarni SMS za Ivanu Karanović, a prijave su u inboksu na društvenim mrežama Fondacija Mozzart.