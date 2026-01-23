Slušaj vest

Beogradska publika imaće priliku da po prvi put ugosti jednu od najimpresivnijih vokala današnjice – Glennis Grace, koja 15. aprila 2026. godine stiže u Plavu dvoranu Sava Centra sa koncertnim spektaklom “A Night of Whitney Houston”. Reč je o omažu jednoj od najvećih muzičkih ikona svih vremena, koji širom Evrope važi za jedan od najkvalitetnijih i najposećenijih tribute programa.

Jedan od najznačajnijih tribute koncerata u čast Whitney Houston održan je krajem 2024. godine, kada je Glennis Grace po drugi put rasprodala čuvenu dvoranu AFAS Live u Amsterdamu – scenu na kojoj su tokom godina nastupali Beyoncé, Adele, Bon Jovi, Amy Winehouse, Katy Perry i brojni drugi svetski izvođači. Pre toga, Grace je rasprodala i Rotterdam Ahoy arenu kapaciteta 16.500 mesta, poznatu po nastupima umetnika kao što su Queen, Michael Jackson, Prince, Madonna, Coldplay, Ed Sheeran, Rihanna i Bruno Mars. Glennis Grace već decenijama važi za pevačicu izuzetnog vokalnog raspona, tehničke preciznosti i snažne emotivne interpretacije. Njena karijera obuhvata kako autorski rad, tako i saradnje i projekte koji su je pozicionirali kao jedno od najcenjenijih imena na evropskoj soul i pop sceni. Godine 2005. predstavljala je Holandiju na Pesmi Evrovizije sa numerom “My Impossible Dream”, dok je 2012. godine, zajedno sa Candy Dulfer, Berget Lewis i Edsiliom Rombley, osnovala popularnu supergrupu Ladies of Soul.

Širu međunarodnu publiku osvojila je 2018. godine, kada je stigla do finala američkog šou-programa America’s Got Talent emotivnom izvedbom pesme “Run to You”. Tri godine kasnije postaje član žirija u emisiji The Voice of Holland, a iste godine ponovo se pojavljuje na Evroviziji, u interval tački “Music Binds Us”, zajedno sa Afrojackom i Wulfom. Koncert u Beogradu donosi pažljivo osmišljenu produkciju, vrhunski bend i set-listu sastavljenu od najvećih hitova Whitney Houston – od snažnih soul i pop pesama do balada koje su obeležile muzičku istoriju. „Izuzetno sam uzbuđena što prvi put dolazim u Beograd. Njena muzika ima posebnu snagu da povezuje ljude, i jedva čekam da tu energiju podelim sa publikom u Srbiji. Verujem da nas čeka jedno veoma emotivno i uzbudljivo veče“, poručuje Glennis Grace.

Ulaznice za koncert “A Night of Whitney Houston” dostupne su u pretprodaji putem platforme Tickets.rs