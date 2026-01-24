Baš kada bi pomislila da je konačno ušla u mirne vode, da je naučila kako da bude sama sa sobom i da joj više ništa ne može poremetiti ravnotežu, život bi je vratio na put kojim nikada nije mislila da će ponovo hodati. I tada bi shvatila – sa tog puta zapravo nikada nije ni silazila. Samo je, na nekim njegovim delovima, bio pažljivo zakrpljen.

„Vremeplov za dvoje“ je priča o povratcima, o prošlosti koja se ne da zaboraviti i o emocijama koje prkose vremenu. Ovo je roman o ljubavi koja se menja, ali ne nestaje, o dvoje ljudi koje godine razdvajaju, ali uspomene neumorno spajaju. Svaki susret vraća ih unazad, a svaka tišina otvara pitanja na koja nisu spremni da odgovore.

U ovoj emotivnoj priči, vreme nije linija već krug, a ljubav je jedina konstanta. Roman koji se čita polako, ali ostaje dugo u mislima, podsećajući nas da neka osećanja ne poznaju završetak – samo nove početke.