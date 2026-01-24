Nedelja je idealan trenutak za predah, inspiraciju i male rituale uživanja. U nedelju, 25. januara, uz dnevne novine Kurir na poklon dobijate magazin Stil – pouzdan vodič kroz modu, lepotu, zdravlje i teme koje svakodnevicu čine lepšom.

Na stranicama novog broja pronaći ćete aktuelne modne smernice, inspirativne priče i korisne savete za zdrav i uravnotežen život, kao i ideje kako da dane ispunite energijom, optimizmom i dobrim navikama.