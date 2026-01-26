Najpopularnija grupa iz Rusije gost tročasovnog spektakla Slobodana Trkulje i Balkanopolisa!
Beogradska publika uskoro će biti svedok velikog tročasovnog spektakla muzičkog virtuoza Slobodana Trkulje koji će sa svojim sastavom Balkanolopolis održati festival 28. februara u Sava Centru. Slobodan i Balkanopolis tokom ovog festivala moderne tradicije pod nazivom “Put svile” okupiće nove zvezde tradicionalne muzike iz različitih zemalja. Pod Trkuljinom umetničkom palicom uz grupu Balkanopolis, koja će sve vreme biti na sceni kao orkestar domaćin, izvodiće modernu verziju egzotične muzike sa vrsnim pevačima i muzičarima iz Kine, Rusije, Uzbekistana, Sirije, Bugarske, Srbije i drugih zemalja. Ovo tročasovno muzičko putovanje će vas povesti kroz egzotične zvučne i emotivne predele, putem svile od Kine preko Levanta i Orijenta do Balkana i zapada Evrope.
Ipak, najveće iznenadjenje ovog spektakla na sceni biće gosti iz Rusije, najpopularniji sastav današnjice “Ay Yola” iz Baškirije.
Iz Kine kao gosti na ovom festivali biće šampion sveta u grlenom pevanju iz regije unutrašnje Mongolije koji svojim glasom dok peva proizvodi čak dva zvuka istovremeno.
Ovaj muzički ugođaj drugi je po redu koji će održati Trkulja i Balkanopolis u Plavoj dvorani. Ovaj sastav nedavno je predstavljao Srbiju na “Interviziji”, prestižnom takmičenju u Moskvi za četiri milijarde gledalaca. A ulaznice za predstojeći tročasovni festival u Sava Centru za 28. februar u prodaji su i mogu se kupiti putem sajta tickets.rs
U nastavku je link spota grupe "Ay Yola"
