Beogradska publika uskoro će biti svedok velikog tročasovnog spektakla muzičkog virtuoza Slobodana Trkulje koji će sa svojim sastavom Balkanolopolis održati festival 28. februara u Sava Centru. Slobodan i Balkanopolis tokom ovog festivala moderne tradicije pod nazivom “Put svile” okupiće nove zvezde tradicionalne muzike iz različitih zemalja. Pod Trkuljinom umetničkom palicom uz grupu Balkanopolis, koja će sve vreme biti na sceni kao orkestar domaćin, izvodiće modernu verziju egzotične muzike sa vrsnim pevačima i muzičarima iz Kine, Rusije, Uzbekistana, Sirije, Bugarske, Srbije i drugih zemalja. Ovo tročasovno muzičko putovanje će vas povesti kroz egzotične zvučne i emotivne predele, putem svile od Kine preko Levanta i Orijenta do Balkana i zapada Evrope.