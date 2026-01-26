Tokom vikenda, 24. i 25. januara 2026, Beograd je bio centar vrhunske muzike i umetnosti, kada je u Sava centru u četiri termina izveden izuzetan mjuzikl “Don Žuan”. Za ovaj muzičko-scenski spektakl vladalo je veliko interesovanje, a evropska premijera bila je upravo u Beogradu. Publika je uz ovacije ispratila svaku numeru, a izvođači su svaki put izveli na bis pesmu “Changer” uz koju je publika pevala i uživala, a glavni glumac, Đan Marko Skijareti, publici se zahvalio na srpskom jeziku.

U mjuziklu “Don Žuan” učestvuje preko 60 izvođača, uključujući 15 plesača, 11 pevača i 2 flamenko muzičara. Feliks Grej je napisao muziku i libreto za “Don Žuana” 2003. godine, odlučivši se za slobodnu adaptaciju Molijerove klasične priče. Nakon pandemije, najnovija verzija mjuzikla je uspešno izvedena u Kini, Južnoj Koreji i Kanadi. Glavne uloge maestralno tumače Đan Marko Skijareti (Don Žuan) i Leticija Karer (Maria), a pored njih u sjajnim izvedbama bili su: Filip Bergela (Rafael), Aliz Laland (Elvira), Roksan Filjo (Izabel), Robert Marjan (Don Luis) i mnogi drugi.

Pesme iz ovog legendarnog mjuzikla postale su poznate širom sveta i kao zasebni hitovi, tako da su posetioci uživali u već poznatim numerama na francuskom i španskom: “Les fleurs du mal“, „Du plaisir“, „Belle Andalouse“, „No puedo vivir“, „Les amoureux de Séville“, „Changer“, „N'as tu pas honte“,…

“Don Žuan” je doživeo ogroman uspeh u Francuskoj, Kini i Južnoj Koreji, dok su u Kanadi izvođači doživeli pravi trijumf. Pored toga, prodato je 300.000 albuma sa muzikom iz “Don Žuana” a pesme iz mjuzikla bile su na vrhu kanadskih top-lista nekoliko nedelja. Žil Mahju je dobio nagradu za najboljeg reditelja. Mjuzikl su producirali Šarl Talar i njegov sin Nikola, jedni od vodećih francuskih nezavisnih muzičkih producenata.

Produkcija je oborila sve rekorde po prodaji albuma i karata.





