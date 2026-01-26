Jedan od najpoznatijih plesnih ansambala na svetu, Gruzijski nacionalni balet “Sukhishvili”, posle dve godine vraća se u MTS Dvoranu 31. marta, u organizaciji produkcijske kuće ArtPartner. Ulaznice za jedinstveni fenomen koji svako treba da vidi bar jednom u životu dostupne su na blagajni MTS Dvorane i preko mtsdvorana.rs .

Neverovatnim umećem na sceni i uzbudljivim koreografijama kojima prkose gravitaciji, plesači “Sukhishvili-ja” u svetu su stekli epitete poput „leteći Gruzijci”, „osmo svetsko čudo”, „uragan na sceni”, „čudo iz Gruzije”, „poezija u pokretu”, „najbolji plesači na svetu”, a nekoliko puta su proglašeni za „najbolji šou na Brodveju”. Oni su jedini plesni ansambl koji je postavio svetski rekord na slavnoj sceni milanske La Scale, zbog čega su upisani I u Ginisovu knjigu rekorda.

Spektakularnim nastupom 60 plesača i muzičara predstaviće se publici impresivnom koreografijom i orkestrom sa jedinstvenim instrumentima čiji zvuci pričaju muzičku istoriju i tradiciju autentičnog gruzijskog plesa već 80 godina.

Kompleksna i zahtevna koreografija spaja savršeno sinhronizovane pokrete trupe sa zadivljujućim tehničkim umećem pojedinačnih izvođača. Energični muški plesači vešto lete kroz vazduh sudarajući se mačevima i bodežima, takmičeći se u dinamici pokreta i visini skoka kako bi osvojili naklonost elegantnih plesačica koje se kreću tako graciozno da deluje kao da lebde na sceni.

Baletski ansambl uvek nastupa uz pratnju sopstvenog orkestra, sastavljenog od muzičara koji se generacijama obrazuju za sviranje na gruzijskim tradicionalnim instrumentima. Očaravajućim kostimima ansambl je uticao i na svet mode. Naime, 50-ih i 60-ih godina kostimi su izrađivani u saradnji sa modnim kućama Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani i Christian Dior.