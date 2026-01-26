Slušaj vest

Turistička agencija Big Blue ove godine obeležava veliki jubilej – 20 godina uspešnog poslovanja i zajedničkih putovanja sa putnicima širom sveta. Dve decenije iskustva, poverenja i nezaboravnih uspomena Big Blue slavi posebnom rođendanskom akcijom koja traje do 31. januara.

U okviru ove akcije, svi putnici mogu da ostvare dodatni popust od 100 evra prilikom rezervacije aranžmana, uz već aktuelne first minute popuste koji važe do kraja januara. Uz to, agencija nudi i gratis premium uslove putovanja, koji podrazumevaju mogućnost besplatnog otkaza rezervacije do 15 dana pred polazak.

Krit Foto: Promo

Rezervacije se mogu izvršiti uz uplatu akontacije od svega 20%, u poslovnicama Big Blue agencije u Beogradu i Novom Sadu, kao i 30. i 31. januara u šoping centru Ušće, gde će posetiocima biti na raspolaganju zaposleni iz agencije za pomoć pri odabiru narednog putovanja.

Big Blue je prepoznat kao lider u organizaciji letovanja u hotelima na obali Turske, gde putnike očekuju brojne pogodnosti, naročito kada su u pitanju porodična putovanja. Veliki broj hotela u ponudi omogućava značajne uštede, kao i besplatan boravak za decu u hotelima visoke kategorije.

Sardinija Foto: Promo

Sve veći broj putnika bira Big Blue i za putovanja na grčka ostrva, kao i u druge mediteranske zemlje – Italiju, Španiju, Kipar i Crnu Goru. Poseban ponos agencije predstavljaju i nove destinacije, među kojima su Akaba u Jordanu, kao i direktni čarter letovi za Jonsku obalu, Pargu i Lefkadu.

Prošle godine veliko interesovanje vladalo je i za Tasos, do kog je uvedena direktna čarter linija, dok je za ljubitelje Italije Sardinija bila jedna od najtraženijih destinacija, zahvaljujući atraktivnoj ponudi hotela na najlepšim delovima obale.

Kefalonija Foto: Promo

Tokom 20 godina postojanja, Big Blue je realizovao putovanja na svim kontinentima, u više od 10.000 hotela i na preko 500 destinacija, a svoje poverenje agenciji je do danas ukazalo više od 800.000 putnika. Od prvih aranžmana do danas, Big Blue je izrastao u sinonim za pouzdana, pažljivo osmišljena i kvalitetna putovanja.

Jubilej od 20 godina nije samo broj, već potvrda dugogodišnjeg poverenja putnika i posvećenosti tima koji stoji iza svakog putovanja. Akcija povodom jubileja traje do kraja januara i pruža putnicima dodatnu sigurnost i fleksibilnost prilikom planiranja odmora.

Turska Foto: Promo