Slušaj vest

Turistička agencija Big Blue, koja ove godine slavi veliki jubilej – 20 godina uspešnog poslovanja, u novu letnju sezonu ulazi sa proširenom i pažljivo osmišljenom ponudom destinacija, uvodeći novine koje putnicima donose veću dostupnost, komfor i potpuno nova iskustva.

Jordan Foto: Promo

Jedna od najznačajnijih novina u letnjoj ponudi je letovalište Akaba u Jordanu, destinacija na kojoj se može letovati već od početka aprila. Putnici lete direktnom linijom Beograd–Aman, odakle se dalje nastavlja let ka Akabi koji traje svega 50 minuta. Polasci su organizovani dva puta nedeljno, a aranžmani uključuju boravak od 7 ili 10 noćenja.

Jordan Foto: Promo

U ponudi su pažljivo odabrani hoteli na obali Crvenog mora, sa uslugom noćenja sa doručkom, polupansiona i all inclusive. Akaba je atraktivna kako zbog kristalno čistog mora, lepih plaža i visokog nivoa usluge, tako i zbog bogate ponude fakultativnih izleta. Putnici imaju priliku da posete jedno od sedam svetskih čuda – Petru, zatim spektakularnu pustinju Wadi Rum, uživaju u kupanju u Mrtvom moru, kao i da obiđu Jerusalim. Ova destinacija je preporuka za sve tipove putnika i one koji vole da odmaraju u hotelu i one koji vole aktivan odmor.

Povodom 20 godina Big Blue u svoju ponudu je uvela i čarter letove za Jonsku obalu čime su letovališta Parga i ostrvo Lefkada sada znatno dostupnija domaćim putnicima. Iako su ove destinacije godinama omiljene među srpskim turistima, novitet je mogućnost dolaska avionskim prevozom, što značajno skraćuje put i povećava komfor. Aranžmani su organizovani na 10 i 11 noćenja.

Lefkada Foto: Promo

Da naši putnici posebno vole grčka ostrva do kojih mogu brzo i lako da dođu avionom, već je dokazao Tasos koji je prošle godiine takođe dobio svoju čarter liniju. Aranžmani, do ovog ostrva, su dostupni i tokom letnje sezone 2026, na 10 i 11 noćenja. Hoteli koji su se izdvojili kao preporuka od strane naših putnika su: Ilio Mare 5*, Alea Hotel and Suites 4*, Thassos Grand Hotel 5*, Alexandra Beach 4*.

Od prošle godine u ponudi se nalazi i Sardinija, sa direktnim letom do Algera, destinacija za koju se tokom cele sezone tražilo mesto više. U Big Blue ponudi su hoteli smešteni u najatraktivnijem delu ostrva, na području Kosta Smaralde, poznatom po tirkiznom moru, peščanim plažama, autentičnom mediteranskom ambijentu i odličnim hotelima. Aranžmani su dostupni na 7, 10 i 11 noćenja, a Sardinija predstavlja idealan izbor za putnike koji vole Mediteran, ali žele nešto sveže i autentično.

Parga Foto: Promo

Ulaskom u treću deceniju postojanja, Big Blue nastavlja da unapređuje svoju ponudu, osluškuje potrebe putnika i uvodi destinacije koje spajaju kvalitetan odmor, dobru povezanost i autentična iskustva, ostajući veran misiji da svako putovanje bude nova priča za pamćenje.