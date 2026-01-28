Slušaj vest

Lenny Kravitz, četvorostruki dobitnik GRAMMY® nagrade i jedna od najvećih muzičkih ikona današnjice, nedavno je na Instagramu objavio teaser koji je odmah pokrenuo spekulacije među fanovima širom sveta. U objavi, datiranoj na 13. januar, Kravitz je napisao:

“January 13. Studio. New music. New love. Let Love Rule. Always!”

Foto: Mia Ross

Ovaj kratak, ali snažan nagoveštaj nove muzike dolazi u trenutku kada je već potvrđeno da Kravitz stiže u Beograd, gde će 17. juna održati koncert na Ušću u okviru svetske turneje “LENNY KRAVITZ LIVE 2026.”

Da li će Beograd biti jedan od prvih gradova koji će čuti nove pesme?

Poruka iz Instagram objave jasno pokazuje da je Kravitz ponovo u studiju i da radi na novim kompozicijama. Ovo automatski postavlja pitanje koje zanima sve njegove fanove u Srbiji: da li će publika na Ušću imati priliku da čuje nove pesme uživo pre nego što budu objavljene?

Foto: Mia Ross

Iako Kravitz nije otkrio detalje novog materijala, objava je dovoljno moćna da potvrdi da je “Let Love Rule” - poruka koja je postala njegov zaštitni znak - ponovo u centru njegove inspiracije i kreativnosti.

Za sve koji planiraju da prisustvuju beogradskom koncertu, ovo je znak da bi događaj mogao doneti i nešto potpuno novo: premijerno izvođenje neobjavljenih pesama. Koncert je zakazan za 17. jun na Ušću, u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a, a ulaznice su dostupne putem sajta eFinity i eFinity aplikacije.

Foto: Mia Ross

O LENNYJU KRAVITZU

Lenny Kravitz je tekstopisac, producent i multiinstrumentalista koji je tokom karijere duže od tri decenije postao globalna ikona. Inspirisan soulom, rokom i funkom šezdesetih i sedamdesetih godina, osvojio je četiri GRAMMY® nagrade, a njegovi albumi prodati su u više od 50 miliona primeraka širom sveta.

Nakon hvaljene turneje Blue Electric Light 2025, Kravitz nastavlja svoj kreativni preporod koji je Billboard opisao kao “Lennaissance”, a njegov 12. studijski album Blue Electric Light proglašen je jednim od najboljih rok izdanja poslednjih godina.

Više informacija

Više informacija o turneji i rasporedu nastupa dostupno je na zvaničnoj stranici lennykravitz.com, kao i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, TikTok i X.