Kamelya hoteli u Turskoj savršen su izbor za porodični odmor – dvoje dece do 12 godina boravi BESPLATNO! Pored toga, za ovu grupaciju hotela važi specijalan popust za rani buking do kraja januara, što omogućava dodatnu uštedu. Povodom 20 godina postojanja agencije Big Blue, za svaku rezervaciju odobrava se i dodatnih 100 € popusta, uz plaćanje samo 20% akontacije i mogućnost otkaza putovanja bez penala do 15 dana pre polaska. Ovo je prava prilika da isplanirate nezaboravan odmor, uz maksimalnu fleksibilnost i značajnu uštedu.

Prošle godine mnogi putnici su birali Antalijsku regiju, a posebno popularno turističko mesto bilo je Side. Njihovi utisci su izuzetno pozitivni – hoteli sa odličnom hranom, brojnim sadržajima i animacijom za decu stekli su veliku naklonost gostiju. Među njima se posebno izdvajaju Kamelya hoteli, omiljeni izbor porodica koje žele spoj luksuza, zabave i komfora.

Sva tri hotela Kamelya u Sideu imaju 5 zvezdica, a nude 7 ili 10 noćenja na bazi ultra all inclusive usluge:

Kamelya Aishen Club 5*: za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12 godina, sa uključenim avio prevozom i transferom, ukupna cena aranžmana iznosi od 2.599 €. Jedna od glavnih prednosti hotela je 500 m duga peščana plaža, a rezervaciju možete napraviti uz samo 20% akontacije, uz mogućnost otkaza bez penala do 15 dana pre polaska.

Kamelya Fulya 5*: za roditelje koji žele porodični odmor u sezoni od 7. jula, na 7 noći, za dvoje odraslih i dvoje dece (jedno dete do 12, drugo do 7 godina), sa avio prevozom i ultra all inclusive uslugom, cena aranžmana iznosi 3.415 €. Renoviran 2021. godine, hotel pruža moderan smeštaj, dugu peščanu plažu i odličnu uslugu unutar raskošnog kompleksa.

Kamelya Selin 5*: najbliži plaži i omiljeni među putnicima, nudi da prvo i drugo dete do 12 godina borave besplatno. Za avgust, od 15.08, na 10 noći, paket aranžman iznosi 4.675 €. Ljubitelji dobre hrane mogu uživati u osnovnom i šest a’la carte restorana, dok animacija, muzika uživo i raznovrsne aktivnosti garantuju zabavu tokom celog dana.

Ovo je idealna prilika za porodični odmor u Turskoj – luksuzni smeštaj, bogat sadržaj, besplatne pogodnosti za decu, minimalna akontacija i potpuna fleksibilnost prilikom rezervacije. Planirajte odmor koji će Vaša porodica dugo pamtiti!

Akcija Big Blue povodom 20 godina postojanja traje do 31.01!

Pored naših poslovnica u Beogradu i Novom Sadu, 30. i 31. januara možete nas posetiti i u prizemlju Shopping centra Ušće, gde ćete imati priliku da napravite svoju rezervaciju i uz pomoć naših zaposlenih odaberete svoje sledeće putovanje. Za više informacija pozovite 011/41 41 411.