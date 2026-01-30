Saša Kovačević nakon trijumfa u beogradskom Sava Centru zakazao spektakl u novosadskom Spensu
Jedan od najpopularnijih pop pevača u regionu, Saša Kovačević, nastavlja svoju trijumfalnu seriju koncerata velikim solističkim koncertom. Nakon što je u rekordnom roku rasprodao dve večeri u beogradskomSava Centru, i dok se za treći koncert zakazan za 7. februar u Plavoj dvorani već traži karta više, Saša je odlučio da obraduje i publiku u Novom Sadu. Ovaj veliki koncert zakazan je za 14. februar 2026. godine, kada će velika dvoranaSpensapostati epicentar najlepših emocija. Za ovaj koncert u Novom Sadu već vlada nezapamćeno interesovanje, što potvrđuje da je publika s velikim uzbuđenjem dočekala vest.
Povodom ovog događaja, Saša se oglasio i na svom Instagram profilu, gde je podelio radost sa fanovima: „Novi Sade, konačno se vidimo! Jako dugo smo čekali na ovo i stvarno sam srećan što mogu da vam potvrdim da se 14. februara družimo na velikom koncertu u Novom Sadu. Iako se znamo godinama, ovo će biti nešto posebno. Jedva čekam da osetim vašu energiju u velikoj dvorani Spensa i da zajedno, na najlepši način, proslavimo Dan zaljubljenih. Obećavam vam noć koju ćemo dugo pamtiti.”
Biće to jedinstvena prilika da publika uživo čuje najnovije hitove poput numera „Romeo” i „Boje leptira”, ali i da horski zapeva stare pesme koje su obeležile čitave generacije: „Jedina si vredela”, „Živim da te volim”, „Ruka za spas”, „Mila”, „Noć do podne”, „Ludak”, „Temperatura”, „Prevarena”, „Kako posle nas”, „Moje poslednje”, „Moja malena”, „Lapsus” i „Slučajno”. Uz vrhunsku produkciju i najsavremeniji zvuk, Saša obećava muzičko putovanje koje spaja njegove najveće hitove u jednu savršenu celinu. S obzirom na neverovatan uspeh beogradskih koncerata, očekuje se da će i dvorana Spens biti ispunjena do poslednjeg mesta. Ulaznice su već u prodaji putem servisa Gigstix, Tickets i Efinity, a spektakl počinje u 20:00h. Saša Kovačević poziva sve ljubitelje dobre muzike da mu se pridruže u slavljenju ljubavi na ovom prestižnom koncertu koji će definitivno obeležiti 2026. godinu.