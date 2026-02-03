Slušaj vest

Iz davno posijane zlatne bajke, ponovo niče sećanje na jednog od najvećih i najplodnijih srpskih pisaca. Premijera monodrame „Bašta sljezove boje” u režiji Egona Savina, održaće se 8. februara u Fondaciji Mozzart na Dorćolu (Cara Dušana 35), a lik Branka Ćopića vraća maestralni Nebojša Milovanović. Sva naredna izvođenja u februaru biće humanitarnog karaktera, za pomoć obolelim od retkih bolesti. Ulaznicu možete obezbediti prijavom u inboksu na društvenim mrežama Fondacije Mozzart i uplatom donacije od 1.000 dinara na žiro račun Fondacije NORBS plus (205-255295-18).

Danas su otvorene prijave za preostale termine u teatru humanosti na Dorćolu – 9, 12. i 20. februar. Potrebno je samo da u inboks na Instagramu ili Fejsbuku Fondacije Mozzart pošaljete dokaz o uplati donacije, nakon čega dobijate karte. Jedna ulaznica – jedna donacija.

„Fondacija Mozzart već godinu dana donira građanima predstave, a ujedno im je omogućila da i oni budu humani u konceptu jedna karta – jedan SMS za nečije lečenje. Želeli smo da i naša ’Bašta sljezove boje‘ ima humanitarni karakter i zajedno smo odlučili da ulaznica za sva februarska izvođenja bude donacija Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti Srbije (1.000 dinara za Fondaciju NORBS PLUS). Verujemo da će to biti motiv više da ljudi pogledaju jednu novu predstavu, posete jedan relativno nov prostor u gradu i ujedno pomognu onima kojima je to preko potrebno. I to baš u mesecu koji je posvećen podizanju svesti o retkim bolestima”, naglasio je Nebojša Milovanović.

Dramatizacija remek-dela srpske književnosti „Bašta sljezove boje” ne priziva samo nostalgiju, već je i svojevrsni pokušaj da se Ćopić vrati na veliku beogradsku scenu.

Foto: Touch N Touch produkcija

„Samim izborom ovog velikog Ćopićevog dela otvorili smo mogućnost da se sa scene čuje reč ovog velikana, sve ostalo će biti na dar i na slobodu doživljaja kod publike. Jedna od poruka naše predstave jeste nada da je lepši svet moguć. Uprkos vremenu koje je često surovo u odnosu na naše snove, senzibilitete, na naše ideale, ova monodrama je svedočenje da se naš svet koji je satkan od radosti, iskričavosti i razigranosti, ne može uništiti”, poručuje Milovanović.

Foto: Touch N Touch produkcija

BOGAT FEBRUARSKI REPERTOAR

Fondacija Mozzart pripremila je bogat repertoar u februaru. Pored premijere „Bašte sljezove boje” i posebne humane misije za Fondaciju NORBS plus, publika će moći da uživa u još nekoliko predstava, a ulaznica će biti jedan SMS za lečenje Marijane Aleksić (1909 na 3030).

Na društvenim mrežama Fondacije Mozzart otvorene su prijave za predstave „Moj prvi put” (22. februar), „Jazavac pred sudom” (24. februar), „Anđela” (26. februar).