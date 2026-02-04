Nina Badrić, Goran Karan, Kaliopi, Danijel Alibabić, Zana, Riblja čorba, YU grupa, Breskvica, Dejan Petrović Big Bend – ovo su regionalne muzičke zvezde koje će nastupiti u toku prvog vikenda 57. Praznika mimoze u Herceg Novom.

Otvaranje najveće novske fešte zakazano je za 13. februar, kada će defile kroz grad povesti Gradska muzika i mažoretke Herceg Novi, Mjesna muzika Đenović, trombonjeri i maškare, a potom će na platou u Igalu nastupiti dvoje velikana regionalne pop scene, Nina Badrić i Goran Karan.

Tradicionalno najposećenija svečanost, Berba mimoze -fešta od mimoze, ribe i vina na rivijeri zakazana je za 14. februar, uz koncerte Kaliopi u Đenoviću i Danijela Alibabića u Baošićima.

Iste večeri, na platou u Igaluće koncert prirediti legende rok scene Riblja čorba i bend sa najdužim muzičkim stažom na ovim prostorima Yu grupa, dok će na velikom maskenbalu nastupiti popularna grupa Zana, uzansambl Toć i novski sastav Exodusi.

Fešta se nastavlja i 15. februara, kada će pred publikom biti Anđela Ignjatović Breskvica i Dejan Petrović i Big band. Prvog vikenda biće održani i tradicionalna Izložba cveća, popularna trka Skalinada, novi program Mimoza na Orjenu.