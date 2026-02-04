Herceg Novi poziva na 57. Praznik mimoze: Prvog vikenda velika fešta na rivijeri i nastupi regionalnih zvezda
Nina Badrić, Goran Karan, Kaliopi, Danijel Alibabić, Zana, Riblja čorba, YU grupa, Breskvica, Dejan Petrović Big Bend – ovo su regionalne muzičke zvezde koje će nastupiti u toku prvog vikenda 57. Praznika mimoze u Herceg Novom.
Otvaranje najveće novske fešte zakazano je za 13. februar, kada će defile kroz grad povesti Gradska muzika i mažoretke Herceg Novi, Mjesna muzika Đenović, trombonjeri i maškare, a potom će na platou u Igalu nastupiti dvoje velikana regionalne pop scene, Nina Badrić i Goran Karan.
Tradicionalno najposećenija svečanost, Berba mimoze -fešta od mimoze, ribe i vina na rivijeri zakazana je za 14. februar, uz koncerte Kaliopi u Đenoviću i Danijela Alibabića u Baošićima.
Iste večeri, na platou u Igaluće koncert prirediti legende rok scene Riblja čorba i bend sa najdužim muzičkim stažom na ovim prostorima Yu grupa, dok će na velikom maskenbalu nastupiti popularna grupa Zana, uzansambl Toć i novski sastav Exodusi.
Fešta se nastavlja i 15. februara, kada će pred publikom biti Anđela Ignjatović Breskvica i Dejan Petrović i Big band. Prvog vikenda biće održani i tradicionalna Izložba cveća, popularna trka Skalinada, novi program Mimoza na Orjenu.
- 57. Praznik mimoze trajaće do 28. februara, pod sloganom „Dok sve spava, mimoza se budi“. Drugi vikend jedne od najvećih turističko-zabavnih manifestacija u regionu i šire donosi IX Međunarodni karneval i koncert grupe The World of Madonna, atraktivni Picigin na plaži, takmičenje u pravljenju pašta šute Meštri od kužine – pjat od gušta, takmičenje u kartaškim igrama briškula i trešeta.
Na programu druge sedmice su i Riblja večera, Salon vina i Mala fešta od naranče, Dječiji maskenbal, kao i više kulturnih sadržaja.
Završni vikend 57. Praznika mimoze obeležiće tradicionalno Suđenje karnevalu, , a festival će biti zatvoren koncertom Aca Pejovića na platou u Igalu.
Treća festivalska sedmica donosi druženje sa prijateljima - Dani Hercegovine i Dani Beograda „Veče Tome Zdravkovića“ sa popularnim Kudrom, Veliku bokešku feštu u Bijeloj, večeri folkola, modnu reviju Ane Kovačević, program Školski gušti, dečiju Cvetnu povorku, Susret gradskih muzika Boke i čuvenu trku karića, Karotrc.
Kompletan program pogledajte na https://praznikmimoze.me/
Pokrovitelji i organizatori 57. Praznika mimoze su Opština Herceg Novi, Turistička organizacija Herceg Novi i JUK Herceg fest, uz podršku brojnih sponzora i prijatelja festivala.
