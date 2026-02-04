Slušaj vest

Klub BitefArtCafe, jedno od ključnih mesta beogradske koncertne scene, najavljuje niz pažljivo kuriranih nastupa koji će tokom narednih meseci obeležiti gradsku muzičku sezonu. Publiku očekuju koncerti regionalnih pop-rok i alternativnih ikona, ali i ekskluzivni nastupi svetski priznatih muzičara u okviru Musicology Sessions serijala, projekta posvećenog savremenom zvuku, improvizaciji i vrhunskom muzičkom izrazu.

Na programu su koncerti izvođača: Detour, Boris Režak, Neno Belan, Aerodrom, Babe i Pips, Chips & Videoclips, dok će u okviru Musicology Sessions serijala ekskluzivno nastupiti Marta i Vasil Hadžimanov, Frank Gambale all star group, MonoNeon, Michael Mayo i Selah Sue & The Gallands

Detour – 14. Februar

Zagrebački bend prepoznatljiv po modernom pop zvuku, sofisticiranim aranžmanima i snažnim tekstovima, idealan je izbor za publiku koja voli savremeni regionalni pop sa autorskim pečatom.

Ove godine, Beograd će postati mesto susreta ljubavi i muzike, jer Detour priprema poseban koncert povodom Dana zaljubljenih. Veče koje obećava da će probuditi emocije, rasplamsati plesni ritam i pružiti publici jedinstveno iskustvo, i koje vas vodi kroz dve decenije karijere jednog od najcenjenijih regionalnih pop bendova. Sa prepoznatljivim zvukom, emotivnim tekstovima i zaraznim melodijama, Detour donosi nastup u kojem svaki stih i svaki ton imaju svoju težinu i značenje.

Foto: Danica Trajković

“Svaki naš nastup je ponešto drugačiji ali repertoar će biti u nekoj mjeri prilagođen datumu, iako su naše pjesme uglavnom ionako ljubavne pa većih intervencija neće biti.“ Nenad Borgudan

Boris Režak – 20. februar

Kantautor čije pesme balansiraju između introspektivnih balada i snažnih refrena, poznat po neposrednoj komunikaciji s publikom i koncertima koji prerastaju u zajednički doživljaj.

Foto: Promo

Boris dolazi u intimnu i toplu atmosferu BitefArtCafe kluba, mesta gde se publika i umetnik istinski povezuju. Publika će imati priliku da uživa u njegovom prepoznatljivom muzičkom svetu, punom iskrenih emocija, nežnih melodija i bliskosti koju Boris stvara sa svojom publikom.

Osećaj je dobar jer mi je lična želja bila da sviram u Bitefu, a publika može da očekuje dobru i iskrenu energiju, kao i odličnu svirku. – Boris Režak

Neno Belan – 6. mart

Neno Belan, jedan od najvoljenijih kantautora regionalne pop-rok scene, nastupiće 06. marta u BitefArtCafe klubu, mesto na kojem njegovi koncerti postaju tradicija. Biće to noć posvećena pesmama koje su nas pratile kroz godine, emocijama koje ne blede i uspomenama koje su obeležile generacije.

Foto: Promo

“BitefArtCafe doživljavam kao prostor koji ima dušu i kontinuitet. To je klub u kojem se muzika sluša, a ne samo konzumira, i to se odmah osjeti. Takvi prostori su rijetki i dragocjeni, jer čuvaju ideju žive svirke kao susreta, a ne kao događaja koji se samo „odradi“. Ovaj koncert mi je zato posebno drag, kao povratak suštini.” – Neno Belan

Foto: Promo

Aerodrom - 26. mart

Predvođeni Juricom Pađenom, jednim od najznačajnijih autora i gitarista ovih prostora, Aerodrom više od četiri decenije ispisuje istoriju domaćeg roka. Kao jedan od ključnih bendova novog talasa, ostavili su neizbrisiv trag pesmama koje i danas pevaju sve generacije: od „Kad misli mi vrludaju“ i „Stavi pravu stvar“, do „Obične ljubavne pjesme“, „Digni me visoko“, „24 sata“ i „Fratella“.

Foto: Promo



Za beogradski koncert, bend najavljuje veče ispunjeno emocijom, energijom i pesmama koje su odavno izašle iz okvira vremena u kojem su nastale.

„Beograd ima posebnu energiju i publiku koja sluša srcem. BitefArtCafe je mesto gde muzika diše zajedno s ljudima, i baš se radujemo tom susretu, da zajedno pevamo pesme koje su nas sve ove godine povezivale,“ poručuje Jurica Pađen uoči koncerta. – Jurica Pađen

Foto: Promo

Babe – 27. mart

Beogradski rok bend čiji nastupi donose sirovu energiju, direktan zvuk i autentičan rokenrol stav, uvek u snažnoj interakciji sa publikom.

Poznati po duhovitim tekstovima, britkom humoru i neponovljivom scenskom nastupu, Babe su obeležile jednu eru domaće muzičke scene i sada se vraćaju da podsete zašto su i dalje jedinstvene.

Foto: Danica Trajković

Bend je osnovan 1992. godine kao samostalni projekat vokaliste i gitariste Žika Milenković (Bajaga i Instruktori), uz Gorana Čavajdu Čavketa (Električni orgazam) i Zorana Ilića Ilketa (Riblja Čorba).

Spoj muzičkog iskustva, pozorišnog izraza i britkog humora vrlo brzo je Babe izdvojio kao autentičnu rok supergrupu čiji su nastupi jednako koncert i predstava.

Foto: Danica Trajković

„BitefArtCafe je idealno mesto za Babe, blisko, glasno, iskreno. Volimo da vidimo publiku u oči i da zajedno pravimo veče koje se pamti,“ – Žika Milenković





Pips, Chips & Videoclips -3. april

Jedan od najautentičnijih bendova regionalne rock scene, predvođen harizmatičnim Dubravkom Ivanišem Ripperom, Pipsi su od ranih 90-ih do danas izgradili prepoznatljiv muzički svet, emotivan, inteligentan, često introspektivan, ali uvek iskren. Njihove pesme nisu pratile trendove, već su stvarale sopstveni jezik, zbog čega su stekli vernu publiku koja ih prati decenijama.

Poznati su po koncertima koji prevazilaze klasičnu koncertnu formu i prerastaju u snažno emotivno iskustvo, u kome publika i bend funkcionišu kao jedinstvena celina. Upravo zato nastup u klupskom prostoru kakav je BitefArtCafe nosi posebnu težinu i pruža retku priliku da se bend ovog formata doživi iz neposredne blizine.

Povodom prvog nastupa u BitefArtCafe klubu poručuju iz benda:

„Klupski koncerti su uvek bili naša prirodna sredina. Volimo prostore u kojima postoji direktan kontakt s publikom, gde nema distance i gde muzika diše zajedno sa ljudima. Radujemo se prvom nastupu u BitefArtCafeu i susretu sa beogradskom publikom u ovakvom ambijentu.“

MUSICLOGY SESSIONS: SVETSKA IMENA U BEOGRADU

Marta i Vasil Hadžimanov „Muzika koja nas je rodila“– 8. Mart

Musicology Sessions donosi intimno koncertno veče uz akustični zvuk i porodične muzičke priče koje se prenose kroz generacije i koje su obeležile odrastanja i muzički put dve familije.

Foto: Promo

Veče će biti posvećeno Senki Veletanlić, dami jugoslovenske džez i evergreen scene. Marta i Vasil vam donose sve što im je ostavljeno u amanet – dar i besprekornu ljubav prema muzici.

Na ovom posebnom koncertu oživljava se duh jedne epohe, ali i večnost Senkinog glasa. Na repertoaru će se naći pesme Zafira i Senke, Vasilise, Bisere, deda Vasila.. svih onih koji su utkali zvuk i emociju u živote generacija.

Foto: Promo

Ovo je veče porodičnih priča ispričanih kroz pesme, sećanja i melodije koje su oblikovale odrastanje i umetnički identitet kako Marte, tako i Vasila, ali i omaž muzici koja diše kroz generacije, muzici koja ne poznaje granice i porodične topline utkane u svaki ton.

Budite deo ovog jedinstvenog koncertnog iskustva u kojem se publika i muzika susreću licem u lice, kroz priče koje se pamte i pesme koje ostaju.

Foto: Promo

Frank Gambale - 2. april

Gremijem nagrađeni gitarski virtuoz Frank Gambale eksplodiraće zajedno sa svojom All Star grupom na Musicology Sessions sceni i doneće svoj legendarni, strašću pokrenut zvuk koji je magazin Rolling Stone nazvao „žestokim“!

Foto: Promo

Frenk je više od 36 godina bio član električne postave Čika Korea, svirajući sa Erikom Marijentalom, Džonom Patičućijem i Dejvom Veklom. Proveo je dvanaest godina kao član benda Vital Information, koji vodi Stiv Smit, a pridružio se i grupi Return to Forever IV sa Stenlijem Klarkom, Žan-Likom Pontijem i Lenijem Vajtom.

„Sve što dotakneš gitarom pretvara se u zlato – oduvek je bilo tako.“ Chick Corea

Kao legendarni gitarista, dobitnik Gremija i trostruko nominovan za ovu nagradu, Gambale je neosporni genije koji je stvorio „Gambale Sweep Picking Technique“ i svoju revolucionarnu „Gambale Tuning“, od kojih obe i dalje inspirišu generacije muzičara.

Frank Gambale „All-Star“ grupa, užarena i prepuna fantastične raznolikosti za gitarističke entuzijaste, predstavlja impresivnu postavu u kojoj Frank svira sirovu električnu gitaru, džez gitaru, a često i akustičnu gitaru. Takođe peva svilenkastim, snažnim glasom koji će mnoge iznenaditi, ali ne i njegove fanove, koji dobro znaju za njegov vokalni talenat.

Foto: Promo

Njegova muzika je živa, dinamična i dodiruje srca, a njegov talenat inspiriše svakog ko uzme gitaru u ruke. Frank Gambale nije samo gitarista, on je živa legenda i dokaz da muzika, kad se pravi iz strasti i sa umećem, može da prevaziđe vreme, žanrove i očekivanja.

“Volim da svoju muziku donosim publici širom sveta. U Beogradu ću svirati raznovrstan repertoar iz svog bogatog opusa kompozicija nastalih tokom godina. Ono zbog čega je meni izuzetno drago i mislim da donosi posebnu draž je to što će mi se supruga Boca pridružiti u izvođenju nekoliko Soulmine numera sa moja poslednja dva albuma.

Bend je u vrhunskoj formi. Tom Šuman na klavijaturama, jedan od osnivača sastava Spyro Gyra, fantastično je pojačanje postave. Gergo Borlai, već velika zvezda u svojoj rodnoj Mađarskoj, na bubnjevima je spektakularan, dok je Martin Gudics, zvezda u usponu na bas gitari, izuzetno impresivan. Naravno, tu je i prelepa i izuzetno talentovana Boca Gambale, moja supruga, sa svojim snažnim glasom i harizmatičnim scenskim nastupom. Biće to sjajan koncert koji nećete želeti da propustite.”

MonoNeon – 12. mart

Basista nove generacije i muzički inovator, poznat po saradnji sa Prinsom i prepoznatljivom stilu koji spaja fank, džez i eksperiment, donosi koncert koji briše granice između žanrova.

Foto: Promo

Musicology Sessions ugostiće jednog od najoriginalnijih i najsmelijih muzičara savremene svetske scene prepoznatljivog po zvuku i vizuelnom identitetu, šarenoj, nekonvencionalnoj estetici koja svesno odbacuje norme i prati njegovu umetničku poruku slobode, individualnosti i izraza bez kompromisa.

Foto: Promo

MonoNeon je umetnik koji briše granice između žanrova, ali i između izvođača i publike. Njegova muzika nastaje na preseku fanka, džeza, hip-hopa, soula i slobodne improvizacije, ali ono što je čini jedinstvenom jeste osećaj potpune slobode, ritmičke, emotivne i izražajne. Njegovi nastupi nisu unapred definisani setovi, već živi, otvoreni muzički procesi u kojima se trenutak pretvara u kompoziciju.

Njegova filozofija sviranja počiva upravo na spontanosti i autentičnosti.

Foto: Promo

“Prvi put dolazim u Srbiju i prvi put sam u Beogradu. Ne očekujem ništa, i to je obično najbolje polazište.

Ali ako nešto očekujem, to je radoznalost. Onaj trenutak kada uši i mozak malo ulaze, pa izlaze, pa se ponovo naginju ka muzici.

Radujem se da vidim kako energija teče između nas i kuda će nas ta radoznalost odvesti.” - MonoNeon

Michael Mayo – 28. april

Jedan od najuzbudljivijih vokala nove generacije i umetnik savremene neo-soul i džez scene, čiji izraz pomera granice tradicionalnog poimanja glasa i improvizacije, rođen je u Los Anđelesu u porodici profesionalnih muzičara čije korene čine džez, R&B i gospel tradicije. Upravo to bogato nasleđe u mladosti oblikovalo je njegov jedinstveni pristup muzici, glas koristi ne samo kao instrument, već kao kompletnu paletu tonova, boja i emocija.

Foto: Promo

„Kao izvođač, težim tome da se vodim prvim instinktom, on vodi tamo gde reči i note postaju istina. Muzika je za mene razgovor, a svaki nastup je nova priča koju stvaramo zajedno sa publikom.“

Foto: Promo

Selah Sue and The Gallands – 14. Maj

Selah Sue, belgijska pevačica i kantautorka koja je osvojila svetsku scenu prepoznatljivim glasom i autentičnim izrazom, još jednom stiže na Musicology Sessions, ovog puta u potpuno drugačijem izadnju, sa novim projektom Selah Sue and The Gallands.

Foto: Promo

Vođen magičnim glasom Sele Su ovaj projekat je rezultat saradnje između belgijske ikone i tandema otac–sin, Stefanea i Elvina Galanda. Prvobitno izgrađen oko muzičkog univerzuma porodice Galland, koji spaja organski gruv, savremeni džez i najsavremeniju produkciju, projekat je dobio novu dimenziju kada je Sela njihove instrumentalne kreacije pretvorila u snažne pesme, stapajući soulful intenzitet sa elektrišućom energijom uživo.

Selah Sue i The Gallands donose muziku koja je slobodna, vibrantna i duboko živa, u kojoj svaki nastup postaje jedinstveno iskustvo.

BitefArtCafe i Musicology Sessions još jednom potvrđuju svoju poziciju na urbanoj mapi grada, dosledno gradeći program koji povezuje međunarodna imena, regionalnu scenu i autentično koncertno iskustvo.

Ulaznice za sve koncerte: https://tickets.rs/search?filter=Text:bitef